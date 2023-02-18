女足叩關世界盃3 / 顏士凱獨特魅力集結最強女足國家隊 盼攜手踢進世界盃

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現年53歲的顏士凱2012年首任台灣女足總教練，2018年臨危受命接掌兵符，4年後又回到國家隊，首要任務除率隊踢進世界盃外，也期盼在附加賽踢出精彩內容作為示範。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）身段柔軟、願意接納傾聽不同聲音，讓現年53歲的顏士凱，成功打動已退休的包欣玄等人重披國家隊戰袍，組成最強國家隊，第3度執掌兵符的他也盼與球員攜手踢進女子世界盃。

台灣女子足球代表隊明天在2023紐澳女子世界盃洲際附加賽登場，只要連拿2勝，就可自1991年後、相隔32年再次重返世界盃舞台。

顏士凱過去曾是輔大足球隊的成員，也曾是醒吾商專（醒吾科大前身）女足教練團的一員，儘管沒有顯赫國手經歷，卻是近年台灣女足不可或缺的要角，因為近10年來，他3度出任執掌國家隊兵符，他開玩笑說，自己最大的不同就是：「年齡。」

特別的是，台灣木蘭足球聯賽共有6隊，顏士凱並未執教其中任何一隊，沒想到這反倒成為他的優勢，他承認，正因沒有任何子弟兵，反而可以用更客觀、公平的角度看待每名選手，找出能應付國際賽的可用之兵。

另一方面，台灣目前僅有3名通過亞足聯B級公約認證的講師，也是台灣目前等級最高的講師，顏士凱正是其中之一，因此陣中很多球員都曾在教練講習時接受顏士凱的指導，廣義上都算是他的學生，其中也包括隊長王湘惠。

日前中華足協公布出征世界盃洲際附加賽台灣女足代表隊23人名單，攤開球員陣容，不僅結合老中青三代，甚至就連已在美國擔任工程師、近年淡出台灣足壇的包欣玄、林雅涵等人，都再次披上國家隊戰袍。

曾擔任過顏士凱助理教練的方靖仁就透露，顏士凱身段柔軟，聽得進去各種建議和聲音，所以跟球員間沒什麼距離，「這就是顏總個人的魅力與特質，也讓球員願意幫他賣命。」

包欣玄在2020年木蘭聯賽單季踢進21球，不僅拿下金靴獎，還打破聯賽單季最多進球紀錄，隔年她宣布後退休返美，在IC產業擔任工程師，去年國家隊曾試圖徵召她返台效力，可惜沒能如願，這次顏士凱出任總教練，不僅成功打動包欣玄暫時放下工作出山，甚至1月就已提前和國家隊會合並參與集訓。

看著這份名單，顏士凱解釋選人用意，他提到，與資深球員彼此間熟悉，希望借重其經驗，而占大宗的中生代球員則結合木蘭聯賽各隊主力，再透過年輕小將的速度活絡球隊，創造彼此良性競爭。

這次在紐西蘭舉行的洲際附加賽，將是台灣女足32年以來距世界盃最近的一次，若能督軍率隊重返世界盃，將有機會在台灣女足史上留名。

顏士凱搖搖頭說：「我真沒有想過留名這事，真的要留名，要進去裡面才能留名，我們現在都還在拚資格。」

台灣女足準備附加賽近1年時間，距離世界盃只差最後2勝，顏士凱想要藉由呈現高品質的球賽內容，回應外界的質疑，他表示，過去大家總是以男足世界強隊做為追求的目標，他期待女足這次也能展現高水準的比賽內容，做為台灣各級球隊的示範。（編輯：龍柏安）1120218