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女足叩關世界盃2 / 女足國家隊老將退役倒數 盼圓夢前進世界盃

2023/2/18 10:42（2/18 11:10 更新）
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台灣女足代表隊門將蔡明容今年1月剛滿34歲，她透露，球員生涯可能會在今年告一段落，預計會從國家隊退休。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日
台灣女足代表隊門將蔡明容今年1月剛滿34歲，她透露，球員生涯可能會在今年告一段落，預計會從國家隊退休。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日

2023女子世界盃足球賽將於7月20開踢，台灣女足代表隊則將力拚會內賽資格，台灣娘子軍只要在附加賽拿下2勝，將是隊史自1991年後，再度叩關女子世界盃會內賽

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）進軍世界盃從遙不可及，到近在咫尺，台灣女足老將賴麗琴、蔡明容預計今年從國家隊退休，期盼能透過「10搶3」的洲際附加賽一圓世界盃夢想，為國家隊生涯劃下完美句點。

台灣女子足球代表隊明在2023紐澳女子世界盃洲際附加賽亮相，只要連拿2勝，就可自1991年後、相隔32年再次重返世界盃舞台。

1991年才創賽女子世界盃，當年僅12隊參賽，台灣娘子軍首度參賽就踢進8強，然而這段昔日榮光，對現役台灣女足代表隊球員都很陌生，多數球員在第1屆世界盃開踢時甚至還未出生，只能靠著前輩轉述或新聞報導，拼湊出當年的輝煌時刻。

事實上「世界盃」對不少台灣女足球員而言，是從未懷抱過的夢想，隊長王湘惠就承認：「以前覺得世界盃真的很遠。」

台灣女足19日將在世界盃「10搶3」洲際附加賽首戰巴拉圭，隊長王湘惠（前）期待能連過2關晉級，不要再留下遺憾。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日
台灣女足19日將在世界盃「10搶3」洲際附加賽首戰巴拉圭，隊長王湘惠（前）期待能連過2關晉級，不要再留下遺憾。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日

隨著2023紐澳女子世界盃從24隊擴增至32隊，無論是老將王湘惠、賴麗琴、蔡明容，或是年輕一輩的蘇育萱，才開始對世界盃的舞台有了憧憬。

蔡明容表示，在得知2023年世界盃隊伍擴增時，就覺得台灣女足應該是有機會，「也是因為覺得很有機會，去年亞洲盃沒有成功拿到門票，當下會覺得比較可惜。」

賴麗琴小時候因為姊姊而與足球結緣，到後來成為國家隊前鋒線要角，今年8月即將邁入35歲，她預告，在紐西蘭舉行的世界盃洲際附加賽可能是她最後一次披上國家隊戰袍出賽。

今年1月剛滿34歲的門將蔡明容也透露，球員生涯可能會在今年告一段落。

賴麗琴已規劃將棒子交給年輕人，並看好新秀蘇育萱、李翊汶等人，未來有機會成為國家隊主力，經歷無數戰役的她，面對比賽心態始終如一，她緩緩地說出4個字「全力以赴」，不管發生什麼事，都希望做好自己的本分。

賴麗琴的球員生涯在步入尾聲之際，有機會見證台灣女足二度躋身世界盃舞台，她眼神充滿著期待，她說：「希望有這個機會，且上場能夠進球，不然球踢那麼久，層級沒再提昇的話，會覺得有點失望。」

現年35歲的王湘惠同樣是國家隊常客，不過她強調，現階段唯一的目標就是希望能踢世界盃，之後再去思考國家隊退役的事。（編輯：龍柏安）1120218

台灣女足主力前鋒賴麗琴（中）規劃交棒給年輕人，今年8月將邁入35歲的她預告，在紐西蘭舉行的世界盃「10搶3」洲際附加賽，可能是她最後一次披上國家隊戰袍出賽。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日
台灣女足主力前鋒賴麗琴（中）規劃交棒給年輕人，今年8月將邁入35歲的她預告，在紐西蘭舉行的世界盃「10搶3」洲際附加賽，可能是她最後一次披上國家隊戰袍出賽。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日
2022年女足亞洲盃失利，成為台灣女足前鋒蘇育萱心中的痛，她這一年不時督促自己，提醒自己不要偷懶，蘇育萱說，「因為如果失敗的話，會比現在還痛」。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日
2022年女足亞洲盃失利，成為台灣女足前鋒蘇育萱心中的痛，她這一年不時督促自己，提醒自己不要偷懶，蘇育萱說，「因為如果失敗的話，會比現在還痛」。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日
#國家隊
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