HBL陽明、南山晉級 女子組4強全數出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111學年度HBL高中籃球聯賽女子組8強賽持續展開，陽明高中18日交手永仁高中，即使陽明主力張聿嵐（右）沒上場，球隊靠著末節29比7強力攻勢，終場以67比39拿勝晉級4強。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北18日電）陽明高中今天在HBL高中籃球聯賽女子組8強賽，即使主力張聿嵐沒上場，靠著末節29比7攻勢，以67比39擊敗永仁高中，而南山同日贏球，陽明、南山晉級4強。

HBL高中籃球聯賽女子組8強賽在新莊、板橋體育館兩地進行，衛冕軍淡水商工、北一女中昨天已提前晉級，剩餘2張4強門票由陽明高中，永仁高中、南山高中、南湖高中形成「4搶2」局面。

陽明15日與南湖的比賽，傷了張聿嵐，昨天慘輸淡商49分，包括今天對戰永仁一役在內，張聿嵐連2戰缺陣。

陽明、永仁今天上半場結束，兩隊僅1分差，易籃後戰況丕變，永仁下半場進攻當機，合計僅得12分，而陽明靠著末節29比7攻勢甩開對手，以67比39獲勝。

陽明戰績5勝1敗，提前晉級4強；而南山今天以80比53大勝南湖，戰績3勝3敗，而永仁、南湖2勝4敗，由於南山都曾擊敗其他2隊，比較對戰，由南山收下4強入場券。

淡商今天以83比68力挫北一女中，以6勝0敗之姿鎖定4強頭號種子，南山則為第4種子，而第2、3種子順位則須在明天比賽後才能底定，4強決賽將於3月11日在台北小巨蛋登場。

談到昨天比賽，陽明教練李台英賽後接受聯訪時仍不太滿意，很久沒輸這麼多，「即使少了張聿嵐，都不應該發生這樣狀況」。

李台英形容今天對戰永仁一役，「精彩不足，緊張有餘」，主要是因為球員前半段還沒走出昨天比賽的陰霾。

張聿嵐比賽過程中，持續在場邊準備，也不斷向教練示意自己可以上場，而李台英儘管相信張聿嵐能帶給對手威脅性，但仍希望其他球員挺身而出，「大家必須要適應，張聿嵐現在整場不在場上的時候，要怎麼去攻」。

陽明連3屆闖進4強，李台英表示，4強一直是球隊目標，希望能以完整陣容完成最後2場比賽，向最終目標前進。

陽明的江子柔此役進帳13分，她表示，儘管少了張聿嵐感到有壓力，但她希望能扛起重任，帶領學妹繼續前進。（編輯：李亨山）1120218