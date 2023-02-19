徐得祈帶頭反撲 南山逆轉勝東泰搶下4強門票

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（中央社記者黎建忠台北19日電）HBL高中籃球聯賽男子組今天進行最後1天8強賽事，南山高中靠著射手徐得祈攻下21分、5助攻、5籃板，以77比73逆轉擊敗東泰高中，搶下最後一張4強門票，連10年前進台北小巨蛋。

HBL男子組4強名單，在昨天打完後，就已經確定光復高中、松山高中、能仁家商可以前進小巨蛋，但最後一張門票得等到今天才會確定。

賽前同為3勝3敗的南山高中、高苑工商，分別對上東泰高中、松山高中，南山晉級命運操控在自己手上，只要贏球就可擠進4強，不需等到高苑的戰局。

感受到壓力的南山高中，開賽將近5分鐘無法得分，被對手東泰連得14分，幸好徐得祈跳出來率先替球隊打破鴨蛋，但半場結束南山仍以32比41落後。

第3節是雙方勝負關鍵，東泰不但準度降低、體能也下滑，讓南山高中逐漸蠶食分數，單節拉出25比11的攻勢，如願逆轉超前比分。

終場前3分鐘，東泰又追到5分落後，但此時南山徐得祈又飆進關鍵3分彈，再度擴大領先，也澆熄東泰的追分氣焰。

南山高中隊史拿過5座冠軍、6次亞軍，已連續10年打進4強。徐得祈笑說：「還好紀錄沒斷在我手上。今天開賽對手的準度確實嚇到我，但我不斷提醒隊友，不要放棄，一球一球追回來就好。」

已經高三的徐得祈對於小巨蛋並不陌生，他自信的說：「不管4強要對誰，壓力不在我們這邊，努力拼就對了。」（編輯：李亨山）1120219