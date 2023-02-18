HBL能仁連2年晉級4強 南山高苑19日爭最後1張門票

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111學年度HBL高中籃球聯賽男子組8強賽，能仁家商18日靠著林子皓（中白衣者）攻下全隊最高的26分，助隊終場以88比84險勝高苑工商，連2屆前進4強。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月18日

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（中央社記者黃巧雯新北18日電）能仁家商今天HBL高中籃球聯賽8強賽前3節結束還領先雙位數，末節差點翻盤，最終以88比84險勝高苑工商，成為第3支前進4強的隊伍，而南山、高苑明天將爭奪最後1張晉級門票。

HBL高中籃球聯賽男子組8強賽今天在新莊、板橋體育館兩地展開倒數第2天賽程，賽前光復高中和松山高中已確定晉級4強。

能仁家商、高苑工商賽前同為3勝2敗，上半場結束，能仁以49比34領先，第3節結束高苑追成僅剩10分差。

高苑謝侄豈、曹振輝末節率隊急起直追，在倒數55.8秒，追成僅剩2分差，而能仁靠著鄒子羲、王翊仲最後4罰中2、追加保險分，最終以4分差險勝，連2屆挺進4強。

能仁教練李正豪賽後接受媒體聯訪時表示，球隊末節防守出狀況，導致一直被得分，「尤其謝侄豈（高苑）那個點，一直被他衝搶籃板，漏他的點比較多」。

能仁2年前曾3連勝後4連敗，無緣4強，今年前3戰收下勝利後，連2場吞敗，也讓李正豪想起2年前狀況，而他選擇放在心裡，透過信心喊話，讓全隊更團結。

能仁林子皓此役攻下全隊最高的26分，另有2籃板、5助攻、3抄截，而鄒子羲在出戰南山一役傷退，今天歸隊，儘管還有點不舒服，仍堅持上陣，展現拚戰精神，拿下11分、8籃板。

林子皓表示，對戰南山、松山比賽，都以小比分輸球，輸在一些小細節沒做好，像是籃板或罰球。

林子皓認為，身為隊長必須要扛起責任，很開心自己有做到，在球隊需要有人得分時，及時挺身而出。

光復和松山賽前同為5連勝，今天正面交鋒，雙方互有領先，讀秒階段仍戰成61比61平手，光復林恩宇倒數5.4秒5犯畢業，還送松山柯舜凱站上罰球線，柯舜凱2罰中1，而光復靠著謝銘駿比賽結束前0.07秒飆進三分球，以64比62獲勝，在驚濤駭浪中完成跨季21連勝。

另外，南山今天以91比94不敵泰山高中，與高苑戰績同為3勝3敗，明天將決定誰能搭上4強末班車，南山明天只要擊敗東泰高中，就能晉級4強，而高苑明天必須扳倒松山、且南山輸球，才有機會前進3月11日在台北小巨蛋舉行的4強決賽。

曾在109學年度勇奪隊史首冠的泰山高中，目前2勝4敗，但比較對戰分，仍遭到淘汰。（編輯：李亨山）1120218