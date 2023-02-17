射手柯舜凱關鍵3分彈 HBL松山相隔4年重返4強

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（中央社記者黎建忠台北17日電）HBL高中籃球聯賽今天壓軸的松山高中對能仁家商，松山靠著後衛柯舜凱在終場前13.6秒的超前3分球，以80比76獲勝，戰績5勝0敗，提前晉4強，這是松山相隔4年後再度前進小巨蛋。

松山和能仁這場比賽相當拉鋸，半場結束，能仁以50比47取得領先，第3節雙方命中率都直線下滑，松山單節僅拿10分，能仁也只有14分進帳。

儘管松山有著7分落後進入第4節，但招牌的「綠色神盾」防守功力奏效，讓能仁單節僅進帳12分。終場前90秒，能仁還以2分領先，但松山先靠著黃上銘投進追平比數後，柯舜凱又在最後13.6秒飆進關鍵3分彈，隨後他又2罰1中，幫助松山奠定勝基。

松山高中隊史6度拿下HBL冠軍，其中97到99學年度還締造HBL史上第一支3連霸的球隊。

松山教練黃萬隆賽後有感而發說：「我執教27年，前10年我滿腔熱血，後來拿了冠軍，還完成3連霸，最近10年松山下滑，我每天上班都會經過小巨蛋，但直到今天，我們才終於又完成這個目標，打進4強重回小巨蛋。」

投進關鍵3分球的柯舜凱說：「其實球出手後，看到那個拋物線，我就覺得一定會進。過去2年我也幻想過進入小巨蛋打球的滋味，如今終於成真，很期待在小巨蛋投籃的感覺。」

8強打完前5場賽事後，男子組光復高中、松山高中同全勝提前晉級4強，能仁家商、南山高中、高苑工商同為3勝2敗，泰山高中1勝4敗，東泰高中、三重商工5戰全敗墊底。

女子組部分，淡水商工、北一女中5戰全勝提前晉級4強，陽明高中4勝1敗，永仁高中、南山高中、南湖高中同為2勝3敗，普門高中、金甌女中則是5戰全敗。（編輯：管中維）1120217