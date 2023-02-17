休兵日想通開竅 HBL南山葉惟捷轟18分保有4強機會

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（中央社記者黎建忠台北17日電）HBL高中籃球聯賽在休兵一天後，今天繼續進行8強激戰，南山高中靠著主力中鋒葉惟捷在休兵日「想通」開竅，拿下18分、8籃板，以76比54擊敗三重商工，保有晉級4強機會。

高三的葉惟捷，在8強賽前一週練球時，不慎扭傷原本就有舊傷的右腳踝，讓他在8強賽的前4場比賽表現不如預期。

昨天的官方休兵日，葉惟捷想了很多：「之前幾場我覺得自己除了表現不佳以外，情緒控管上也做得不好，導致我不論場上、場下都沒能幫助到球隊。」

葉惟捷強調：「教練也找我聊了一下，說最後的3場很重要，也會增加我的上場時間，希望我能做好準備。」葉惟捷完成教練期許，今天出賽25分鐘是過去5場比賽以來最多，18分也是他在8強的單場最高得分。

葉惟捷的妹妹葉侑璇也是南山高中女籃的正式隊員，今天在最後關頭連得6分，幫助南山逆轉擊敗普門中學，讓當時正在旁邊熱身的葉惟捷看了很欣慰。

葉惟捷笑說：「當然也是受到妹妹的激勵，連得6分感覺很秀耶，看她才高一就可以打成這樣，好像比我高一的時候還要強。」

至於吞下8強5連敗的三重商工，則是第一支確定無緣4強的球隊。（編輯：吳協昌）1120217