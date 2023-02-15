HBL北一女輕取普門 4連勝到手

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（中央社記者黃巧雯新北15日電）北一女中13日HBL高中籃球聯賽8強賽驚險逆轉南山高中後，球員們到昨天比賽仍心有餘悸，所幸今天逐步找回節奏，以89比58輕取普門中學，拿下4連勝。

HBL高中籃球聯賽女子組8強賽在新莊、板橋體育館兩地舉行，北一女今天出戰普門，前2節單節得分都達20分以上，反觀普門上半場僅得23分，讓北一女半場就取得41比23領先，下半場延續火力，終場就以31分差勝出。

北一女8強賽拉出4連勝，但13日與南山一役，在落後超過20分情況下，末節上演逆轉秀，教頭駱燕萍今天賽後接受媒體聯訪表示，球員直到昨天出戰南湖高中，還在思考13日比賽為什麼會前3節出現那種狀況，「昨天那場球，會有點恐懼投籃」。

駱燕萍上午練球時特別提醒球員找回昔日防守態度，她說：「別人害怕我們什麼，我們防守很黏，讓別人連接球都很困難，加上進攻籃板這幾場比賽沒有那麼好，希望我們從這裡開始做起」。

相較於預賽5場比賽，就有4場比賽得分雙位數，黃子芸8強賽進攻端表現不理想，為幫助黃子芸找回狀態，駱燕萍要黃子芸先專注於籃板，今天雖僅拿下10分，卻已是8強賽以來個人新高。

黃子芸表示，8強賽首戰發現進攻端一直無法要到球權，後來設法在禁區吸引防守，為隊友製造外線空檔，但她認為，這不能做為自己在進攻端沒有調整好的藉口。

黃子芸透露，今天在專注於搶籃板後，「球權有變多，進攻機會有出來」，狀態有慢慢找回來，但是還不夠好。

女子組8強賽採單循環賽，取前4名晉級4強，前4天賽程結束，前段班依舊戰績獨走，衛冕軍淡水商工、上屆亞軍北一女中、陽明高中同樣都是4連勝，永仁高中2勝2敗，南山高中、南湖高中各為1勝3敗，普門中學與金甌女中吞下4連敗。（編輯：李亨山）1120215