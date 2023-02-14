柯舜凱飆7記3分彈 HBL松山高中輕取泰山直指4強

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（中央社記者黎建忠台北14日電）已經4年沒有打進HBL高中籃球聯賽4強的「綠色神盾」松山高中，今年捲土重來，今天靠著射手柯舜凱飆進7記3分球帶領，以94比61輕取泰山高中，8強賽目前3戰全勝。

松山高中隊史拿過6次HBL男子組冠軍，其中97到99學年度，完成過HBL史上唯一的3連霸。不過從106學年度最後一次奪冠後，就沒能再嘗冠軍滋味，甚至連續4年沒能闖進4強大門。

今年的男子組8強前3場比賽，松山平均勝分達29分，今天對上泰山高中，首節25比16領先，第2節松山祭出招牌的防守功力，單節僅讓泰山獲得10分，半場結束以56比26遙遙領先。

高三的後衛柯舜凱手感發燙，前3節僅出賽約20分鐘，3分球7投6中，輕鬆豪取29分，最終全場拿下生涯新高的32分。

出身高雄布農族的柯舜凱，身高177公分，8強開打前一週，還感染諾羅病毒，上吐下瀉5天只能隔離自主訓練，直到賽前2天才歸隊團練。

柯舜凱開玩笑說：「可能生病瘦了3公斤，場上比較輕盈一點，加上不能團練，只能自己練投籃，所以手感好像有好一點。」

松山教練黃萬隆也讚譽有加：「他的身手就擺在那邊，能跳、能投還很有爆發力，但就是原住民個性太樂天一點，我希望他可以自我要求再多一些，成就會更上層樓。」

HBL的男、女8強賽程已經結束前3天，戰績呈現強弱分明的狀態。男子組松山高中、能仁家商、光復高中3戰全勝，高苑工商2勝1敗，南山高中1勝2敗，東泰高中、三重商工、泰山高中3戰皆敗。

女子組陽明高中、淡水商工、北一女中同樣3戰全勝，永仁高中2勝1敗、南湖高中1勝2敗，南山高中、普門高中、金甌女中都3戰全敗。（編輯：管中維）1120214