HBL女子組南山連8年闖8強 金甌搭晉級末班車

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）南山高中今天在HBL高中籃球聯賽女子組12強預賽外卡驟死戰以71比45輕取永平高中，連8年闖進8強，而金甌女中以59比55力退苗栗高商，搭上晉級末班車。

111學年度HBL高中籃球聯賽女子組12強外卡驟死戰在高雄巨蛋舉行，包括北一女中、陽明高中、永仁高中、普門中學、淡水商工、南湖高中等6隊日前已提前晉級8強，其餘6隊則透過外卡賽爭搶2張晉級門票。

永平高中預賽吞下5連敗後，昨天外卡賽首輪面對忠明高中，首勝總算開張，今天迎戰南山高中，永平儘管一度靠著李玟萱、湯沛晨、賴昀希輪番在外線出手，緊咬比分不放，但預賽7天7戰嚴峻考驗，也讓永平後段比賽體能開始下滑，且全隊僅2名170公分的球員，禁區攻防則落居下風。

南山靠著高三射手劉芳瑜能裡能外的身手及張家瑄肆虐禁區，最終以71比45勝出，搶下8強席次，張家瑄繳出22分、13籃板、5助攻成績，幫助球隊連續8年躋身8強。

另外，苗栗高商預賽同樣前5戰全敗，昨天外卡賽首輪上演下剋上戲碼，擊敗新竹高商，今天面對金甌女中，雙方前一次在預賽碰頭，苗商以14分落敗。

苗商陣中僅有2名高三球員，禁區則由身高180公分高一中鋒薛青霞鎮守，儘管上半場還能與金甌抗衡，以32比28領先，但第3節進攻當機，單節僅得6分，讓金甌趁機以48比38反超。

古寶瑩、徐巧雲下半場率領苗商反攻，一度追成2分差，所幸金甌王芷晴在末節倒數不到40秒中距離跳投，讓金甌猶如吃下定心丸，最終率隊以59比55有驚無險搭上8強末班車。

女子組8強隊伍與上季相同，8強賽預計於明年2月12日至19日將在新莊、板橋體育館兩地舉行，8隊將進行單循環賽，取前4晉級4強。（編輯：張芷瑄）1111227