男女各6隊晉級HBL八強 外卡戰26日登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）HBL高中籃球聯賽男、女子組提前晉級8強的6隊今天全數揭曉，泰山高中以79比81不敵東泰高中，錯失直接晉級機會；外卡賽明天登場，泰山27日將力拚搭上8強末班車。

111學年度HBL高中籃球聯賽12強賽，今天在高雄中學與高雄巨蛋兩地展開第5天賽事，男子組泰山高中、東泰高中賽前同為2勝2敗，兩隊在複賽第5戰碰頭，勝隊將直接晉級8強。

泰山首節陷入18比28落後，教頭廖文彬坦言，主要是因為防守沒有到位，導致無法如預期壓制對手得分，決勝節也希望球員能盡量提升防守強度，「只是很可惜，最後還是差了2分」。

男子組6支晉級8強隊伍分別為高苑工商、光復高中、東泰高中、能仁家商、松山高中、南山高中，其中光復和能仁都是5連勝。

男子組外卡賽分兩輪進行，同時也是前進明年2月8強賽最後機會，首輪由B組第5的北市成功高中明天對上A組第6的宜蘭高中，勝隊將在次輪將在27日出戰A組第4的泰山高中。

A組第5的治平高中將與B組第6的南湖高中交手，獲勝的一方將和B組第4的三重商工角逐8強資格。

泰山109學年度奪得隊史首冠後，110學年度以第4名作收，面對27日外卡驟死戰，廖文彬認為，無論是遇上哪一隊，團隊都得先做好自己應做的工作，才有獲勝機會。

女子組部分，北一女中、陽明高中都以5戰全勝晉級，而永仁高中、普門中學、淡水商工、南湖高中同樣提前取得8強資格。

明天女子組外卡賽首輪將先由A組第5新竹高商出戰B組第6苗栗高商，勝隊27日將遭遇到金甌女中；而B組第5忠明高中將對戰對A組第6永平高中，勝出的隊伍將與南山高中爭奪8強席次。（編輯：陳仁華）1111225