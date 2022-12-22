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HBL松山大勝南山 取得12強賽2連勝

2022/12/22 18:43
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（中央社記者龍柏安台北22日電）HBL今天上演傳統大戲「雙山對決」，由「綠色神盾」松山高中碰上傳統勁旅南山高中，松山靠著下半場壓制對手進攻火力，終場以82比65勝出，並拿下12強賽分組2連勝。

111學年度HBL高中籃球聯賽，今天在高雄中學與高雄巨蛋兩地開打，12強賽分成A、B兩組循環，分組排名前3將可直接晉級，另外6隊則要透過外卡賽爭取最後2張8強賽門票。

包括松山高中與南山高中、能仁家商、北市成功、南湖高中以及三重商工同屬B組，首日松山與南山都順利開胡，今天2隊同場過招，松山展現「綠色神盾」本色，下半場只讓南山拿下30分，終場以17分之差拿下勝利。

松山教頭黃萬隆表示，今天球員防守做得還算好，下半場球員外線火力回溫，加上幾次禁區攻擊也有得手，不過他也展現鐵血教頭本色，強調：「我們還可以更好。」

松山王牌後衛「小黑」林現惟今天繳出最高的22分，7籃板與4助攻，台俄混血前鋒曾睦軒則因太早陷入犯規麻煩，僅出賽20分鐘，拿下次高的15分、9籃板與3抄截。

首役大勝三重29分，今天再勝南山取得2連勝，黃萬隆強調，他看重的從來都不是結果，而是過程。

黃萬隆直言，比賽中球員仍有一些瑕疵，包括攻守轉換的1對1防守，還有球員防守時積極過了頭，出現太多不聰明的犯規，他也告訴自家球員：「我們的目標是追求進步。」（編輯：方沛清）1111222

#黃萬隆
#松山
#南山
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