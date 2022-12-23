HBL永仁次節變化防守輕取竹商 8強門票聽牌

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（中央社記者龍柏安台北23日電）HBL上季季軍永仁高中今天靠著第2節變化防守，打得對手措手不及，也成功拉開差距，終場81比52輕取新竹高商，在12強率先取得3連勝，一隻腳已踏進8強門內。

111學年度HBL高中籃球聯賽12強賽，在高雄中學與高雄巨蛋兩地進行，男、女12隊共分兩組循環，分組前3將可直接晉級，剩下6隊則得透過外卡賽爭取最後2席8強賽入場券。

女子組勁旅永仁高中今天在第2節拉出23比10攻勢，成功後來居上，也奠定勝基，成為聯盟當中首支拿下3連勝的隊伍。

今年永仁陣容大洗牌，全隊僅3名高三學姐，為主體的高二則有5名球員，加上攻守系統也翻新，教頭時超傑希望把更多新元素帶進球隊，甚至在12強放權給昔日子弟兵、自家助理教練徐千惠，自己隱身幕後，只在必要時刻提醒。

開局竹商還能和永仁有來有往，甚至還以22比21取得微幅領先，沒想到第2節開始戰況大變，時超傑解釋，不是球員暖機太慢，而是防守策略轉換，「開局我們用全場盯人帶壓迫，對手速度很快手風也順，第2節我建議換用區域防守，也帶來不同效果」。

時超傑透露，在防守陣型調整後，對手似乎也打得很彆扭，甚至出現7、8違例失誤，而拿下3連勝後，晉級門票也就在眼前，「只要明天再贏，基本上就可以說篤定晉級」。

永仁高一小將陳薇涵今天攻下全隊最高的18分、6籃板與3抄截，高三的攻擊箭頭林靜妍也有14分、6助攻與5抄截；竹商方面則以高三後衛楊語蓁的17分、4籃板與3抄截最佳。（編輯：張芷瑄）1111223