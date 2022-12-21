HBL雄中跳電泰山不斷電 首役勝治平12強開紅盤

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（中央社記者龍柏安台北21日電）第4節最後7分鐘，比賽場地高雄中學突如其來的跳電，差點讓泰山高中嚇出一身冷汗，所幸球員沒有斷電，最終以85比75擊敗治平高中，在高中籃球聯賽12強開出紅盤。

111學年度HBL高中籃球聯賽12強賽，今天起在高雄中學與高雄巨蛋兩地開打，泰山第4節差點浪費17分領先優勢，在球場跳電後被治平拉出一波9比0反攻，所幸關鍵時刻球員穩住陣腳，也收下首場勝利。

泰山教頭廖文彬表示，沒想到比賽中的小插曲，差點成為勝負轉捩點，「對手一個拐氣，回來先是連續2顆三分球，接著又是一個三分打，逼得我們只能喊暫停」。

廖文彬透露，所幸最後關頭他吩咐球員刻意放慢節奏，加上靠著打點致勝，有驚無險拿下12強賽首勝。

泰山王牌前鋒張祐瑋因右腳掌骨折，預賽3場缺陣，今天首度傷癒歸隊，他繳出23分、18籃板、4阻攻、3助攻與2抄截的全能數據，高三後衛劉宥儇也拿下18分、14籃板，而受制犯規麻煩的盧威銘，出賽短短20分鐘，也有18分、8籃板的高水準演出。

廖文彬直言，預賽階段球隊就是少了張祐瑋，才會打得那麼辛苦，如今王牌主力歸隊，賽前又擔心張祐瑋無法適應比賽感覺與節奏，讓他有些焦慮，所幸今天張祐瑋的表現打消他的疑慮，「第1場比賽總是比較難打，只要過了頭關接下來應該會越來越順」。（編輯：張芷瑄）1111221