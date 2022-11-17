HBL預賽19日點燃戰火 光復拚連霸、淡商挑戰4連后

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（中央社記者龍柏安台北17日電）HBL男子組衛冕軍光復高中本季將尋求隊史首次連霸，教練陳定杰表示，希望今年高三的第一長人鄭名斈可以「綠葉變成紅花」，他也說：「沒有學長可以靠，只能靠自己。」

111學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽將於本週六（19日）在新竹市立體育館點燃戰火，今天開賽記者會邀請男、女共28隊參與，宣布本季賽事口號為「等一個好球」，其中頂著上季冠軍光環的光復高中與淡水商工，則是各方焦點。

鄭名斈今年夏天赴美移訓，也入選U18亞洲青年籃球錦標賽國手，被問到自己的變化，他表示，扛著尋求衛冕的大旗，壓力一定會有，不過他會勇敢去接球、勇敢打。

淡商上屆寫下3連霸，今年將尋求賽史第一次4連霸，教頭陳美莉承認：「4連霸是難，但我們會挑戰看看。」她也強調，在連霸路上最大的敵人就是傷病，「希望小朋友都健健康康。」

淡商王牌中鋒蕭豫玟在今年U18亞青女籃表現亮眼，出戰紐西蘭曾繳出20分、23籃板的「雙20」成績單，並入選最佳五人。被問到是否希望愛徒成為HBL女籃的「魔獸」，陳美莉幽默地說：「她不是，她穿的是11號，不是12號。」

至於擁有「最強女高中生」封號張聿嵐所屬的陽明高中，上季名列第4，本季捲土重來，教練李台英則期望可以甜美收割，她強調，張聿嵐已經高三了，「我沒時間等一個好球了，我希望可以看她們給我一個好球。」（編輯：張雅淨）1111117