不雅影像恐嚇HBL球員 涉案男子違兒少法遭起訴

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（中央社記者沈佩瑤新北27日電）新北地檢署偵辦在押劉姓男子以不雅影像恐嚇多名HBL球員案，今天針對犯罪事實偵查終結，依涉犯詐欺取財未遂、恐嚇、違反兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌，對劉男提起公訴。

劉男涉嫌以不雅影片恐嚇職籃球員譚傑龍等多名球星，台北地檢署今年1月6日依恐嚇取財等罪起訴。新北地檢署掌握劉男另涉他案證據，同日拘提到案，8日聲押劉男獲准。

根據新北地檢署起訴書，劉男在民國110年間，取得逾20名當時未成年的HBL（高級中等學校籃球聯賽）球員私密影像，散布給真實姓名年籍不詳的網友，並藉此恫嚇被害人未遂。

劉男還利用年輕正妹的照片創設IG帳號，佯為女性身分，吸引並使前HBL成年球員陷於錯誤而傳送裸露下體自慰的影像後，誆稱「曾遭人以私密影像威脅，可協助處理」等語，要求被害者交付穿過的束褲當作報酬，甚至要求被害者提供學生證證號，讓他以便宜價格購買IPAD，但未得逞。

檢方認為，劉男所為涉犯刑法中的詐欺取財未遂、恐嚇等罪，及違反兒童及少年福利與權益保障法、兒童及少年性剝削防制條例等嫌疑重大，今天偵結依法起訴。（編輯：方沛清）1110427