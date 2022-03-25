陳將双奪HBL冠軍戰MVP 與「蜘蛛人」分享榮耀

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新竹光復高中籃球好手陳將双甫獲110學年度HBL高中籃球聯賽冠軍戰MVP，他來自於台中環山部落，因家族收入不穩定，從幼兒園開始，陳將双就是台灣世界展望會資助童，受助至今已12年半。（台灣世界展望會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年3月25日

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）新竹光復高中陳將双今年甫獲110學年度高中籃球聯賽冠軍戰MVP，他接受展望會資助已12年半，小時候總感謝「蜘蛛人」（資助人）幫助自己，奪冠後也寫信分享喜悅。

新竹市光復高中13日勇奪校史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，陳將双也獲得冠軍戰MVP。

台灣世界展望會今天發布新聞稿指出，陳將双來自於台中環山部落，因家族收入不穩定，從幼兒園開始，陳將双就成為台灣世界展望會資助童，受台灣世界展望會的支持與幫助，至今已12年半。

陳將双分享，年幼時聽見「資助人」的幫助，曾天真以為真的有「蜘蛛人」來幫助自己，小時候放學在打球時看見展望會的車子來了，就知道要收信和畫畫給「蜘蛛人」，他經常在給資助人的卡片上畫著部落的山和最愛的籃球，直到國小五、六年級才明白資助人的意義，「知道一直幫助我的時候，突然覺得很感動，即使不知道我是誰卻還願意幫助我，對我來說是一種肯定和鼓勵」。

展望會表示，陳將双常利用練球空檔，在球場角落寫信給資助人，在信中表達對資助人的感謝，對於今年在HBL的好表現，他也提筆向資助人分享榮耀。

即將從高中畢業的陳將双，下一步動向備受矚目，陳將双指出，希望未來在打球之外，還能學到一技之長。對於被冠上「最強」頭銜等無形壓力，陳將双謙虛地說，最強高中生有太多了，他認為，世界上只有一個自己，所以想專注於眼前，「如果能做『最強的陳將双』應該會比較開心」。

展望會表示，運動、學習的歷程都是孩子日後成長的養分，展望會長期關懷弱勢青少年生命發展，除提供經濟支持，更結合運動及生命教育，支持每個熱愛運動的孩子們發展專才，兼顧學業及品格發展，希望民眾和熱愛運動的孩子們一起作隊，幫助弱勢青少年在多元化的運動教育中發展自我、成就更好未來。（編輯：管中維）1110325