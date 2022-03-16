HBL光復高中奪冠 林智堅專簽發140萬獎金

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市光復高中勇奪校史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，新竹市長林智堅今天請球員們吃牛排時表示，以專簽頒發新台幣140萬元給球隊，分享奪冠喜悅。

光復高中13日奪下HBL冠軍，林智堅允諾要宴請球員們吃牛排，今天邀請球員與教練們到牛排館，齊聚享用美食。

林智堅致詞表示，這是他第一次體驗HBL冠軍賽，現場感受到球員用生命在打球，球員陳將双最後1.93秒關鍵致勝球投進時，他與加油席所有人都激動起立歡呼，謝謝光復小將帶給新竹榮耀，將冠軍旗幟帶回新竹市。

林智堅說，除了今天兌現承諾請吃牛排，市府將於18日在巨城購物中心舉辦英雄之夜，並加碼「光復冠軍、週末吃雞」活動，於19日送出5000份雞排，與支持光復的球迷分享喜悅。

林智堅表示，為了鼓勵、感謝光復小將，這次依據新竹市績優運動選手與教練獎勵金實施要點進行團隊專簽，頒發他上任後新竹市史上單一團隊最高獎金140萬元，鼓勵孩子「享受比賽、沒有壓力」。

教練陳定杰分享，冠軍賽前，他並沒有十足把握能贏，因南山高中籃球隊歷史悠久、訓練有素，但他告訴大家，要相信自己、相信隊友，以及背負著新竹市民的期待。

陳定杰指出，很感謝孩子完成約定，這座冠軍不只是光復高中，更獻給新竹市民，除了完成新竹市22年來首次挑戰冠軍賽成功，也是HBL聯賽15年來冠軍首次離開雙北市，讓他備感榮耀。（編輯：方沛清）1110316