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HBL淡商女籃奪冠獎金40萬 南山男籃亞軍20萬

2022/3/16 10:45（3/16 11:51 更新）
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淡水商工女籃在13日的110學年度高中籃球聯賽（HBL）勇奪第12冠，並達成隊史第2度3連霸；市長侯友宜（2排左4）16日在市政會議頒獎金新台幣40萬並合影。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月16日
淡水商工女籃在13日的110學年度高中籃球聯賽（HBL）勇奪第12冠，並達成隊史第2度3連霸；市長侯友宜（2排左4）16日在市政會議頒獎金新台幣40萬並合影。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月16日
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市淡水商工女籃隊參加110學年度高中籃球聯賽奪冠，今天獲頒獎金新台幣40萬元；南山高中男籃隊獲亞軍，獲獎金20萬元。市府期勉隊員在勝負中學會人生永不放棄的精神。

淡水商工女籃在13日的110學年度高中籃球聯賽（HBL）勇奪第12冠，並達成隊史第2度3連霸；南山高中男籃獲亞軍，隊史第28度晉級決賽，兩隊球員今天上午在校長、領隊、教練帶領下，於新北市政會議中獻獎。

市長侯友宜開心與隊員合影，同時分別頒發冠軍球隊40萬元獎金，亞軍球隊20萬元，同時請教育局研議加發獎金。

侯友宜表示，新北市在自我挑戰的全國高中聯賽創造佳績，淡水商工女籃將士用命、全力以赴獲得第12次的冠軍，達成3連霸令人高興與感動，但人生不是只有一次球賽，學習其中意涵更重要，希望隊員日後在體壇發光發熱。

他說，南山高中男籃28度晉級4強，本次團隊獲得男子組亞軍，是新北籃壇佼佼者。不過，球是圓的，人生也是有成功與失敗；更重要是，人生在得意成功時要不斷虛心檢討，挫折失敗時更要激勵自己永不放棄。

淡水商工校長于賢華透過新聞稿表示，依照HBL傳統，完成3連霸球隊才可以將冠軍錦旗永久留在校內，未來將展示於校長室，鼓勵後輩朝下個3連霸邁進。

MVP得主李恩芯說，3連霸之路不容易，從預賽到複賽大家不氣餒，決賽前，誓言將輸的分數加倍奉還，很高興做到了。

南山高中男籃總教練許時清表示，球員的拚勁與不放棄精神永存心中，希望下次南山能再衝一次冠軍。（編輯：方沛清）1110316

新北市南山高中男籃獲110學年度高中籃球聯賽（HBL）亞軍，隊員16日在校長、領隊、教練帶領下，到新北市政會議中獻獎給市長侯友宜（前排右4），並且獲頒新台幣20萬獎金。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月16日
新北市南山高中男籃獲110學年度高中籃球聯賽（HBL）亞軍，隊員16日在校長、領隊、教練帶領下，到新北市政會議中獻獎給市長侯友宜（前排右4），並且獲頒新台幣20萬獎金。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月16日
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