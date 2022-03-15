HBL冠軍戰MVP動向 陳將双先排除職籃

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）110學年度高中籃球聯賽（HBL）冠軍戰MVP陳將双在幫助光復高中奪隊史首冠後，下一步動向受矚，陳將双今天表示，確定不會投入台灣職籃選秀，可能會留在台灣打UBA或再度赴美發展。

中華民國國民小學體育總會今天舉行「2022全國小學籃球錦標賽」的賽前記者會，邀請退役球星顏行書、HBL光復高中教練陳定杰與球員陳將双，以及南山高中球員宋昕澔等人出席。

陳將双來自台中市和平區的環山部落，最早就讀於平等國小，後來轉學至台中籃球名校大智國小，小學5年級曾幫助大智國小拿下全國冠軍。

回憶起國小打球生活，陳將双今天接受媒體聯訪時表示，「沒壓力，想怎麼玩就怎麼玩」，他也特別懷念在部落的打球日子，相當開心。宋昕澔同樣對於兒時單純打球、享受比賽的感覺念念不忘。

宋昕澔畢業於苗栗建中國小，後來選擇就讀明仁國中追尋籃球夢，當時一度遭到父親反對，擔心太辛苦，他透露，當時自己抱持著想打出名堂的想法，因為能做喜歡的事，所以他並不後悔。

在拿下HBL冠軍和MVP後，陳將双名氣和關注度大增，不過他認為，生活並沒有什麼變化，除了今晚想來點速食店套餐犒賞自己外，他透露，教練之前已承諾要帶全隊去外島旅遊，可能選擇澎湖或蘭嶼。

先前傳出投入職籃選秀或留在台灣參加大專籃球聯賽（UBA），都可能是陳將双的選項之一，不過他表示，還待與家人討論，但確定不會挑戰職籃，可能會留在國內大學打UBA或再度赴美發展。

全國小學籃球錦標賽邁入第4屆，今年共有來自全國20縣市、130所學校共227隊報名參賽，賽事將於3月23日揭開序幕；而上屆賽事中，全校僅39名學生的台中平等國小一路過關斬將，締造灰姑娘傳奇，奪得女子組乙組冠軍。（編輯：張雅淨）1110315