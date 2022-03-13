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HBL陳將双領軍光復高中 擊退南山奪首冠

2022/3/13 21:07（3/13 21:33 更新）
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HBL高中籃球甲級聯賽男子組冠軍賽13日晚上在台北小巨蛋舉行，光復高中陳將双（白衣）投出關鍵致勝分，帶領光復高中以59比57擊敗南山高中拿下冠軍。中央社記者吳家昇攝 111年3月13日
HBL高中籃球甲級聯賽男子組冠軍賽13日晚上在台北小巨蛋舉行，光復高中陳將双（白衣）投出關鍵致勝分，帶領光復高中以59比57擊敗南山高中拿下冠軍。中央社記者吳家昇攝 111年3月13日
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）光復高中今天高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍戰，靠著「最強高中生」陳將双讀秒階段關鍵跳投得分，以59比57氣走南山高中，拿下隊史首冠，南山連2年以亞軍作收。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍戰今晚在台北小巨蛋登場，光復對決上屆亞軍南山，而光復上季拿下季軍已刷新隊史最佳成績，這次前進冠軍戰，再度締造隊史新頁，今天更成功拿下隊史首冠。（編輯：張雅淨）1110313

110學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍戰13日在台北小巨蛋登場，南山高中（紅衣）與光復高中（白衣）爭奪冠軍。中央社記者張新偉攝 111年3月13日
110學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍戰13日在台北小巨蛋登場，南山高中（紅衣）與光復高中（白衣）爭奪冠軍。中央社記者張新偉攝 111年3月13日
110學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽13日在台北小巨蛋舉行，南山高中（紅衣）與光復高中（白衣）爭奪冠軍。中央社記者張新偉攝 111年3月13日
110學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽13日在台北小巨蛋舉行，南山高中（紅衣）與光復高中（白衣）爭奪冠軍。中央社記者張新偉攝 111年3月13日
110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍戰13日在台北小巨蛋舉行，南山高中與光復高中爭奪冠軍，吸引許多球迷進場，小巨蛋幾乎滿場。中央社記者張新偉攝 111年3月13日
110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍戰13日在台北小巨蛋舉行，南山高中與光復高中爭奪冠軍，吸引許多球迷進場，小巨蛋幾乎滿場。中央社記者張新偉攝 111年3月13日
110學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽13日在台北小巨蛋開打，南山高中與光復高中爭奪冠軍，吸引許多球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年3月13日
110學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽13日在台北小巨蛋開打，南山高中與光復高中爭奪冠軍，吸引許多球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年3月13日
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