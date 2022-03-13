更多編輯台推薦新聞：
圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子
國際

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂
生活

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

HBL決賽 賴清德：感謝參賽同學永不服輸精神

2022/3/13 22:47（3/13 23:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
110學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽13日在台北小巨蛋登場，光復高中陳將双決勝節倒數1.93秒出手命中，幫助光復以59比57扳倒南山高中，抱走隊史首冠。全隊衝進場內開心慶祝。中央社記者張新偉攝　111年3月13日
110學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽13日在台北小巨蛋登場，光復高中陳將双決勝節倒數1.93秒出手命中，幫助光復以59比57扳倒南山高中，抱走隊史首冠。全隊衝進場內開心慶祝。中央社記者張新偉攝　111年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北13日電）高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍戰今晚登場，副總統賴清德除化身球迷在場邊觀賞精彩球賽，並在臉書貼文說，謝謝所有參賽同學，讓民眾看到堅定意志、永不服輸精神。

賴副總統晚間在臉書以「今晚，你有在HBL現場尖叫加油嗎？」為題發文說，每一次出手，每一次吶喊，每一次揮灑汗水，在場上拚全力的每一秒鐘，這就是台灣年輕選手的熱血拚勁。

他指出，南山高中對上光復高中的冠軍賽現場，和台灣飛人陳信安、立委吳思瑤、教育部長潘文忠，一起在場邊為同學們加油，見證大家在HBL聖殿中，交織汗水、熱血、毅力的非凡青春。

賴副總統表示，今晚所有的球迷心臟，應該緊張到快停住了，你來我往，比數到最後一秒才分出勝負。這就是高中籃球，熱血，也熱淚。拚盡全力，雖敗不餒，「南山高中籃球隊加油！你們真的很棒！」

副總統也恭喜光復高中籃球隊，以亮眼沉穩的團隊表現，拿下學校隊史第一座冠軍，這是一輩子難忘的榮耀。

副總統說，謝謝所有參賽同學，讓民眾看到堅定意志、永不服輸精神，無論比賽結果如何，都值得為自己大聲喝采。（編輯：黃國倫）1110313

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族