HBL決賽 賴清德：感謝參賽同學永不服輸精神

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

110學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽13日在台北小巨蛋登場，光復高中陳將双決勝節倒數1.93秒出手命中，幫助光復以59比57扳倒南山高中，抱走隊史首冠。全隊衝進場內開心慶祝。中央社記者張新偉攝 111年3月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北13日電）高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍戰今晚登場，副總統賴清德除化身球迷在場邊觀賞精彩球賽，並在臉書貼文說，謝謝所有參賽同學，讓民眾看到堅定意志、永不服輸精神。

賴副總統晚間在臉書以「今晚，你有在HBL現場尖叫加油嗎？」為題發文說，每一次出手，每一次吶喊，每一次揮灑汗水，在場上拚全力的每一秒鐘，這就是台灣年輕選手的熱血拚勁。

他指出，南山高中對上光復高中的冠軍賽現場，和台灣飛人陳信安、立委吳思瑤、教育部長潘文忠，一起在場邊為同學們加油，見證大家在HBL聖殿中，交織汗水、熱血、毅力的非凡青春。

賴副總統表示，今晚所有的球迷心臟，應該緊張到快停住了，你來我往，比數到最後一秒才分出勝負。這就是高中籃球，熱血，也熱淚。拚盡全力，雖敗不餒，「南山高中籃球隊加油！你們真的很棒！」

副總統也恭喜光復高中籃球隊，以亮眼沉穩的團隊表現，拿下學校隊史第一座冠軍，這是一輩子難忘的榮耀。

副總統說，謝謝所有參賽同學，讓民眾看到堅定意志、永不服輸精神，無論比賽結果如何，都值得為自己大聲喝采。（編輯：黃國倫）1110313