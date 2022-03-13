光復高中奪校史首座HBL冠軍 新竹市長開心祝賀

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市光復高中今晚奪下校史首座高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍，新竹市長林智堅到場加油，見證歷史性一刻，比賽終了時開心高喊「你們做到了」。

新竹市政府晚間發布新聞稿表示，光復高中今晚對戰南山高中，最終以59比57抱走冠軍獎杯，也創下新竹市球隊在HBL聯賽的歷史最佳紀錄。

林智堅於稿中表示，新竹市近幾年籃球項目具有極大斬獲，民國107年光復高中代表新竹市第一次進軍HBL奪下殿軍，109年及110年新竹高商女籃隊在HBL乙組女籃賽事奪冠軍，完成衛冕。

光復高中籃球隊教練陳定杰賽後表示，今天的勝利除了場上球員們賣力展現球技外，也充分感受到來自新竹家鄉給予的力量，「榮耀是全新竹市的，光靠我們是沒辦法辦到。」

竹市府轉述球員陳將双受訪所說，去年在4強戰中只拿到第3名，感到相當遺憾，今年加強了上次沒做好的部分，強勢回歸；球員張俊生則說，每次在賽前教練都會提醒要享受比賽、開心打球，更要打一場不會後悔的球賽。

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新竹市政府教育處長賴榮光表示，今年在光復高中奪下HBL男籃甲組冠軍後，確實最有機會實現新竹在HBL男子組、乙組女籃都拿冠軍的願景，期待新竹高商女籃隊也能一棒接一棒，拿下冠軍寶座，並完成3連霸。

竹市府指出，林智堅上任後重視體育扎根工作，除投入經費在各項選手培訓、參賽上外，也完成23所學校、29項操場、風雨球場整建工程，在籃球項目的訓練站上有9所國小、6所國中及5所高中，訓練站廣布足見新竹市在籃球項目的基層蓬勃發展現象。（編輯：李錫璋）1110313