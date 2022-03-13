HBL男子組冠軍戰 賴清德到場觀賽挺籃球

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110學年度高中籃球聯賽（HBL）13日在台北小巨蛋舉行男子組冠軍戰，副總統賴清德（中）在教育部長潘文忠（右2）等人陪同下，一同觀看賽事。中央社記者張新偉攝 111年3月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍戰今晚登場，南山高中對決光復高中，南山將挑戰隊史第8冠，光復則要尋求隊史首冠，而副總統賴清德特別到場觀戰，以行動力挺籃球。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）今天在台北小巨蛋舉行男子組冠軍戰，上屆亞軍南山首節以18比12領先，次節光復展開追分，上半場結束南山暫時以33比31領先光復。

賴副總統今天化身球迷，在場邊觀賞精彩的球賽，而台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+領航猿總經理陳信安也現身男子組冠軍戰，一同感受籃球熱度。（編輯：張雅淨）1110313

110學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽13日在台北小巨蛋開打，南山高中與光復高中爭奪冠軍，吸引許多球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年3月13日