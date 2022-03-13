教練、隊友鼓勵增信心 潘偉傑助能仁奪HBL季軍

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）能仁家商前鋒潘偉傑昨天在高中籃球聯賽（HBL）4強賽外線4投全數落空，在教練和隊友鼓勵下，今天轟下29分，包括飆進5記三分球，率隊以84比70奪下季軍，並獲選單場MVP。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）今天在台北小巨蛋舉行男、女子組季軍戰和冠軍戰，衛冕軍泰山高中4強賽輸給光復高中後，落入季軍戰，與傳統勁旅能仁碰頭，而東京奧運男雙金牌組合王齊麟與李洋今天也到場觀戰，身為能仁校友的王齊麟坐在觀眾席為學弟加油。

兩隊上半場互有領先，能仁帶著5分領先進入下半場，潘偉傑上半場獨攬16分，第3節又繼續開火，再進帳9分，與史魯齊聯手，幫助能仁前3節結束，將比分拉開至67比47，泰山決勝節反撲，尾聲連得9分，可惜無功而返，能仁最終以84比70搶下季軍。

能仁教練李正豪今天出席賽後記者會時表示，昨天輸給防守強悍的南山，賽前提醒球員，「今天如果再畏縮，就會輸球」。

能仁歷經首節落後，在李正豪不斷信心喊話後，次節起展現防守強度、逆轉局勢，他特別點名潘偉傑，「偉傑跳出來投幾顆三分球，對我們來講很關鍵」。

潘偉傑此役攻下29分，外線7投5中，賽後獲選MVP，他表示，昨天4次在外線出手都沒進，但隊友和教練鼓勵他今天繼續出手，「他們的鼓勵讓我信心增加許多」。

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能仁中鋒史魯齊昨天4強賽受制於對手防守，只得6分，面對高中最終戰，史魯齊選擇放開來打，今天拿下16分、11籃板，他坦言，「雖然贏球很開心，但畢竟中午12時（季軍戰）和晚間6時（冠軍戰）打，觀眾人數和氣氛還是有差」。

史魯齊即將升上大學，將在政治大學和健行科大之間2擇1，他表示，會再和家人討論，但接下來將面臨轉型的挑戰，目前約110公斤的他，期許自己能減重至100公斤以下。（編輯：張芷瑄）1110313