HBL永仁教頭激將法奏效 林靜妍季軍戰挺身而出

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）HBL永仁高中前鋒林靜妍8強賽表現不佳，教頭祭出激將法，「一場球沒得10分以上，還算得上球隊主將嗎」，林靜妍今天單場貢獻16分，率隊以67比60逆轉擊敗陽明高中，拿下季軍。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）今天在台北小巨蛋舉行男、女子組季軍戰，永仁與陽明在女子組季軍戰碰頭，首節永仁以18比15領先，次節陽明張聿嵐領軍，以32比27反超，林靜妍第3節一度連得6分、率隊反攻，追成只剩5分差。

陽明決勝節進攻端當機，永仁拉出一波15比0攻勢逆轉戰局，包括林靜妍、邱敬恩連續飆進3記三分球，而兩隊主力永仁邱群琋、陽明張聿嵐在比賽還剩1分多鐘相繼5犯畢業，陽明後續未能扭轉戰局，最終永仁就以7分差，收下季軍。

永仁此役4人得分雙位數，邱敬恩繳出18分、10籃板表現最佳，林靜妍、許婉昀、邱群琋各得16分、14分、11分。

教頭時超傑賽後記者會接受媒體聯訪時直呼，「我們今年度終於打了一場正常的好球」，他肯定球員把握最後進攻機會、贏下這場比賽。

林靜妍賽後獲選單場MVP，時超傑當場爆料，林靜妍今天表現是被逼出來，賽前曾告訴她，「妳是我們球隊主將，一場球沒得10分以上，你算得上球隊主將、算得上明年球隊主力栽培球員嗎，還好她有聽進去」，而一旁的林靜妍也感謝教練信任。

高三的邱群琋透露，從國中2年級至今，每年都有進入球隊12人名單，儘管今年很遺憾沒打進冠軍賽，但教練給予大家很大信心，勉勵大家打出態度。

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高中最終戰以5犯畢業提前結束，讓邱群琋一度淚灑球場，她坦言，「當下覺得冤枉、很傻眼，連人都沒有碰到，還好球隊最後贏球」。

陽明本季以第4名作收，陽明球員張聿嵐、施佩儀賽後哽咽，對教頭喊對不起，教練李台英也安慰球員，明年重新來過，「沒有人永遠在浪頭上，海浪過來一波又一波，現在當作我們就在浪底下，希望我們可以從頭開始，不要給自己那麼多壓力，希望球員回歸熱愛籃球的初衷」。（編輯：張芷瑄）1110313