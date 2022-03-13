奪HBL冠軍戰MVP 陳將双：獎盃獻給全隊

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上季陳將双（前左2）加入，助光復高中勇奪高中籃球聯賽（HBL）季軍，今年再將光復推上巔峰，13日冠軍戰決勝節倒數1.93秒跳投，幫助光復以59比57力退南山高中，隊史首冠到手。中央社記者張新偉攝 111年3月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）110學年度高中籃球聯賽（HBL）落幕，光復高中陳將双、淡水商工李恩芯分別獲選男、女子組冠軍戰MVP。陳將双希望將獎盃獻給全隊；李恩芯則要將榮耀與部落的人分享。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍戰今晚在台北小巨蛋登場，光復靠著「最強高中生」陳將双拿下全隊最高21分，加上讀秒階段進球，59比57扳倒南山高中，抱走隊史首冠。

陳將双賽後接受媒體聯訪時表示，沒有想過會拿MVP，他認為張俊生投進關鍵球比他還多，加上鄭名斈表現不錯，「頒給誰我都不意外」。

對於獲選冠軍戰MVP，陳將双表示，要將獎盃獻給全隊，和所有支持他的人。

淡商李恩芯上季角逐新人后失利，但今天女子組冠軍戰繳出22分、4籃板、7助攻，率隊以87比79擊敗北一女中，完成隊史第2度3連霸，也為她贏得MVP獎項。

李恩芯國小時曾是田徑選手，練過200公尺、鉛球和跳高，國中時為了追尋籃球夢，從花蓮卓溪部落遠赴淡水求學，國中時未曾打過比賽，秉持著堅持的態度，今天獲得冠軍戰MVP獎項肯定。

「部落的長輩都一直鼓勵我好好加油，告訴我做好自己該做的，不要緊張 」，李恩芯表示，今天拿到冠軍戰MVP，也希望將榮耀和部落的人一同分享。

另外，新人王由光復高中謝銘駿拿下，而北一女中黃子芸獲選新人后。（編輯：李錫璋）1110313

上季陳將双（白衣5號）加入，助光復高中勇奪高中籃球聯賽（HBL）季軍，今年再將光復推上巔峰，13日冠軍戰決勝節倒數1.93秒跳投，助隊以59比57力退南山高中，抱走隊史首冠。中央社記者張新偉攝 111年3月13日