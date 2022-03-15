光復高中首奪HBL冠軍 林智堅19日請5000份雞排

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）新竹市光復高級中學奪校史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，新竹市長林智堅今天宣布，明天以牛排慰勞選手，19日加碼發5000份雞排，民眾完成任務就可免費兌換。

林智堅透過新聞稿表示，為讓全市共慶光復高中HBL首冠，新竹市政府發起「光復冠軍，週末吃雞」活動，民眾只要到竹市府大廳「光復英雄」看板前打卡，上傳社群網站臉書（Facebook）、Instagram，就可循「雞排地圖」（18日在臉書公布）到指定店家兌換雞排。

他說，市府規劃18日晚間於巨城購物中心廣場辦「英雄之夜」選手見面會，光復高中籃球隊將與球迷互動、簽名。

林智堅表示，光復高中4年來在HBL從闖入8強、4強一路到今年奪冠，是整個球隊辛苦累積、訓練的美好成果。（編輯：李明宗）1110315

新竹市光復高中奪校史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，新竹市長林智堅（中）15日宣布，19日將加碼發5000份雞排，民眾完成任務就可免費兌換。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月15日