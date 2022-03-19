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光復高中奪HBL冠軍林智堅請雞排 民眾排隊兌換

2022/3/19 13:10（3/19 13:46 更新）
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新竹市光復高中奪校史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，新竹市長林智堅19、20日發贈5000份雞排，民眾到合作店家兌換雞排。中央社記者魯鋼駿攝 111年3月19日
新竹市光復高中奪校史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，新竹市長林智堅19、20日發贈5000份雞排，民眾到合作店家兌換雞排。中央社記者魯鋼駿攝 111年3月19日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市光復高級中學奪校史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，新竹市長林智堅今天、明天發贈5000份雞排，有民眾到合作店家排隊兌換，歡慶勝利。

新竹市政府安排一連串慶祝活動，包括16日宴請球員們吃牛排，18日晚間辦「英雄之夜」球員見面會，19、20日由林智堅請客5000份雞排，讓民眾完成任務後到合作店家兌換。

林智堅透過新聞稿表示，感謝超過40家雞排店響應，也提醒大家打卡吃雞活動只到明天，別忘了在市府大廳拍照後，留下對球員、教練的話，感謝他們帶榮耀回新竹。

他說，17日起在市府大廳設「光復籃猿、制霸全國」看板，邀民眾拍照打卡，並Hashtag「#風起猿湧#光復奪冠」，上傳社群網站臉書（Facebook）、Instagram，就可到合作店家兌換限量免費雞排。

光復校友、合作雞排店家曹姓老闆表示，學弟們奪冠，讓他感到光榮，得知林智堅要請雞排，決定響應。

帶著妻子兌換雞排的蔡姓光復校友說，他從小熱愛籃球，學弟們表現很棒，冠軍賽更令他感動。

蔡先生說，國外許多城市都有自己的籃球隊，如果球隊奪冠，市民們會一起慶祝，肯定林智堅請大家吃雞排，凝聚向心力，讓大家共同為一件事熱血、感動。

竹市府表示，「光復冠軍，週末吃雞」活動明天最後一天，市府大廳開放時間為上午8時到晚間11時，雞排領取時間依各店營業時間為主，每間店數量有限、送完為止，民眾可到雞排地圖（https://reurl.cc/RjG0yx）查詢店家位置。（編輯：李明宗）1110319

新竹市光復高中奪校史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，新竹市長林智堅發贈5000份雞排，不少民眾19日前往合作店家排隊兌換。中央社記者魯鋼駿攝 111年3月19日
新竹市光復高中奪校史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，新竹市長林智堅發贈5000份雞排，不少民眾19日前往合作店家排隊兌換。中央社記者魯鋼駿攝 111年3月19日
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