HBL本季報名人數維持12人 下週啟動報名

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（中央社記者龍柏安台北22日電）體育署副署長洪志昌今天表示，針對HBL有部分球隊希望增加報名人數的提案，111學年度不會實施，未來將持續討論，而新賽季的報名預計下週啟動。

過去高中籃球聯賽（HBL）、國中籃球聯賽（JHBL）僅能報名12人，近年持續有球隊希望增加報名人數，讓更多學生可以參與，不過始終沒有共識，甚至連帶影響HBL報名作業時程，至今仍未啟動報名。

體育署學校體育組組長蔡忠益表示，針對HBL是否增額一事上週已有共識。洪志昌則解釋，111學年度將不受影響，仍維持上季報名規範的12人，高中體總下週就會發文至各校啟動報名。

洪志昌直言，HBL報名「增額」的初衷，是讓更多學生參與，也能讓受傷的球員可以替換，而依照統計，各隊使用的球員多半在8至9名，且若發生球員受傷的狀況，也有換人機制，加上因涉及升學輔導資格，因此教育部的態度比較謹慎。

此外，洪志昌指出，若增加HBL報名人數，對偏鄉或資源匱乏的學校將會造成衝擊，也對資源充沛的大型學校帶來更多利多，「規劃委員也希望朝穩定的方向前進。」

HBL球隊教練私下透露，其實目前升學各大專院校多採獨立招生方式辦理，因此保送資格並非重點，「重點是HBL自12強開始，比賽動輒連打5天，在連續出賽情況下球員疲勞容易受傷，若能報名更多球員，也能給教練調整和變化的空間。」（編輯：張雅淨）1110922