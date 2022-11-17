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HBL高中籃球聯賽 中華電奪獨家新媒體轉播

2022/11/17 17:45
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（中央社記者江明晏台北17日電）HBL高中籃球聯賽將於19日由男子預賽開打，中華電信今天宣布，Hami Video取得HBL有史以來新媒體獨家轉播權，為球迷全程轉播男、女子組的主、副場地，包含明星賽共計159場全賽事。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財今天出席HBL高中籃球聯賽開賽記者會，接受頒贈感謝狀，主辦單位也在記者會上宣布Hami Video為本屆獨家新媒體轉播平台。

中華電表示，為籃球迷量身打造的Hami Video「HBLTV專區」也將啟動開播，提供一站式便捷觀賽服務，全賽事LIVE免登入、免費看，並推出隨選隨看VOD，回顧上屆冠軍賽。

因應消費者隨走隨看的新型態觀影需求，中華電信同時打造「Hami Video運動館」，提供於手機、平板、電腦與MOD間的無縫觀賽。

除了HBL熱血賽事，2022 FIFA卡達世界盃足球賽將在20日登場，中華電信MOD、Hami Video將完整轉播64場世足賽，搭配獨家AR轉播、多視角、多螢、回看功能。（編輯：翟思嘉）1111117

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