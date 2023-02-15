HBL光復擊敗東泰奪4連勝 教頭：考驗才開始

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（中央社記者黃巧雯新北15日電）衛冕軍光復高中今天在HBL高中籃球聯賽8強賽以86比53擊敗東泰高中，拿下4連勝，教頭陳定杰說，儘管形勢上對光復有利，但最後2戰遇到松山高中、能仁家商，將面臨考驗。

HBL高中籃球聯賽男子組8強賽在新莊、板橋體育館兩地進行，光復高中今天與東泰高中交手，首節就以22比8領先，東泰儘管次節回神，但半場結束，雙方仍有12分的差距，光復第3節拉出29比10攻勢奠定勝基，最終以86比53贏得勝利。

光復的鄭名斈進帳全隊最高20分，另有13籃板，但上半場表現卻令教頭陳定杰不滿意，而王威翔貢獻17籃板、6助攻，全場攻守表現穩定，獲得陳定杰稱讚。

陳定杰表示，上半場比賽是靠王威翔撐起來，下半場其他球員總算回神，才能在第3節將比賽定調，並在末節有機會嘗試其他球員組合。

光復今年除了將挑戰連3屆4強外，也要尋求2連霸，陳定杰表示，儘管還沒晉級，但形勢上對光復有利，明天是休兵日，17日將出戰高苑工商，最後2戰遭遇到松山高中、能仁家商，將面臨較大考驗。

王威翔去年曾入選U18亞青培訓隊，他自認收獲良多，今年成功扛起球隊先發控球重任。

王威翔透露，以美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）為榜樣，希望學習柯瑞的無私以及外線能力，並期盼能擁有唐西奇控球節奏，讓對手捉摸不定。

男子組8強賽前4天賽程結束，松山高中、光復高中4連勝並列領先，南山高中今天靠著曹祐寧絕殺2分球，以75比73氣走能仁家商，賞給能仁8強賽首敗，能仁目前戰績與高苑工商同為3勝1敗。

南山高中2勝2敗，而東泰高中、三重商工、泰山高中都是4戰全敗。（編輯：李亨山）1120215