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籃板狂鄭名斈鞏固禁區 光復擊退高苑跨季20連勝

2023/2/17 19:57
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（中央社記者黎建忠台北17日電）尋求連霸的光復高中今天在HBL男子組8強，面對高苑工商陷入焦土戰，幸好靠著中鋒鄭名斈鞏固禁區，拿11分、狂抓25籃板，終場光復就以61比48獲勝，完成跨季20連勝。

去年靠著「最強高中生」陳將双以及張俊生聯手，光復高中拿下隊史首座HBL高中籃球聯賽男子組冠軍，今年雖然一口氣少了2名大將，但兵多將廣的光復高中，還是從去年8強開始到今天為止，完成20連勝的壯舉。

巧合的是，去年光復在展開連勝前的「最後一敗」，就是8強不敵高苑工商。光復教練陳定杰說：「這個魔咒很可怕，所以這場比賽我完全不敢掉以輕心。」

這場比賽2隊投籃命中率都不高，光復全場25%、高苑23%，上半場光復僅以28比22領先，前3節結束，仍僅以40比35領先。

關鍵的第4節，高苑在追到37比40的差距後，竟長達6分多鐘，僅靠著中鋒郭俊言得到4分，讓光復逐漸拉開比數，終場前2分鐘，光復林恩宇投進3分鐘，將差距擴大到14分差，幫助光復奠定勝基。

全場抓下25籃板的鄭名斈說：「教練交代我做好防守、鞏固籃板，但我也不知道自己有抓這麼多籃板。」但他也強調，希望自己未來能夠加強進攻，讓自己多些參與感，不要只是單純的苦工型球員。

已經在8強賽打完5場全勝的光復高中，只要稍晚松山高中在對能仁家商的比賽中獲勝，光復和松山就能雙雙確定提前晉級4強，順利前進小巨蛋。（編輯：方沛清）1120217

#鄭名斈
#高苑
#陳將双
鄭名斈
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