HBL總決賽台北小巨蛋開打 高中體總2/25開放索票

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111學年度HBL高中籃球聯賽男子組8強賽，能仁家商18日靠著林子皓（中白衣者）攻下全隊最高的26分，助隊終場以88比84險勝高苑工商，連2屆前進4強。（高中體總提供）

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（中央社記者黎建忠台北21日電）111學年度高中籃球聯賽，4強和冠軍戰將於3月11、12日在台北小巨蛋點燃戰火。高中體總今天公布2月25日起開放索票，期待更多球迷能進場親自感受高中籃球的熱血。

在3月11日率先登場的4強賽，早上10時由女子組淡水商工對南山高中打頭陣，接著12時男子組光復高中對能仁家商、16時女子組北一女中對陽明高中、18時男子組松山高中對南山高中，每一組對戰組合的勝方，將晉級3月12日的冠軍戰，落敗的球隊，則爭奪季軍。

高中體總也在今天宣布索票資訊，每場次每人至多索取2張門票，2月25日早上9時開放索取3月11日場次的票，2月26日早上9時開放索取3月12日場次的票，將於全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站同步開放索票取票。

這次賽事索票取票採實名制登記，索取票時須備妥持票者本人姓名及身分證字號（每張票券分別需填上入場者之姓名及身分證字號），索票後需於規定時間內進行取票，否則視同放棄。入場者必須與票券上資訊一致，身分證字號若登記錯誤者，該票券將無法入場。

如果沒能在網路上搶到票的民眾也別擔心，高中體總表示，3月11、12日的第1、2場賽事預計開放1000名候補觀眾；3月11、12日的第3、4場賽事預計開放500名候補觀眾，屆時將視現場的人流狀況遞補，額滿為止。（編輯：李亨山）1120221