「最強女高中生」張聿嵐左膝開刀 無緣HBL四強

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（中央社記者黎建忠台北6日電）號稱台灣「最強女高中生」的陽明高中張聿嵐，在HBL四強前夕，發生左膝十字韌帶斷裂，需要開刀治療，確定本季提前報銷。

張聿嵐今天出席HBL高中籃球聯賽4強賽前記者會時說：「我現在就是等到膝蓋消腫之後就會開刀，時間點還不確定，但週末的比賽我一定會到場幫球隊加油。」

已經高三的張聿嵐，是生涯最後一次參加HBL，她所屬的陽明高中，也在女子8強複賽排名第3，順利挺進台北小巨蛋，3月11日4強首戰北一女中。

張聿嵐在今年賽季場均繳出16分、10.2籃板、4.4助攻、4.3抄截、1.9阻攻，並且還在2月14日情人節當天，對普門中學的比賽中，繳出19分、14籃板、8助攻、11抄截的生涯首度大三元成績單。

沒想到張聿嵐在隔天對南湖高中的比賽，就因為左膝受傷提前下場，經過近2週的休息和檢查後，在3月初確定左膝十字韌帶撕裂傷，需要開刀修復。

張聿嵐透露，原本也希望傷勢不要這麼嚴重，得知要開刀後自己也難過了1、2天，但現在就是快點把膝蓋弄好，為了將來的籃球生涯繼續努力準備。

HBL女子組賽事，衛冕軍淡水商工來勢洶洶，將挑戰男、女子組賽史上首度的4連霸。無敵中鋒蕭豫玟本季平均繳出25.9分、21.7籃板的超級雙20成績單，將是淡商衛冕的重要球員。（編輯：張雅淨）1120306