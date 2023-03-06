HBL松山高中重返榮耀 教練點名3大後衛要發揮

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相隔4年再度重返HBL高中籃球聯賽4強的「綠色神盾」松山高中，被視為最有機會阻止光復高中連霸大業的球隊，後衛林現惟（左1）和射手柯舜凱（右2）被教練點名為重要的球隊角色。（高中體育總會提供）中央社記者黎建忠傳真 112年3月6日

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（中央社記者黎建忠台北6日電）相隔4年再度重返HBL高中籃球聯賽4強的「綠色神盾」松山高中，被視為最有機會阻止光復高中連霸大業的球隊。松山高中教練黃萬隆說：「希望我們3大後衛能打出水準。」

松山高中隊史6度拿下HBL冠軍，其中97到99學年度還締造HBL史上第一支3連霸的球隊。

已經執教松山高中長達27年的教練黃萬隆今天在記者會上說：「我們的球員都是第一次進入小巨蛋，經驗一定會有差，所以我不斷精神喊話，跟球員說球場一樣大、籃框一樣大，不要因為第一次進小巨蛋就怯場。」

黃萬隆強調，「就剩下最後2場比賽，松山的精神就是拿出該有的防守實力，再來就是我們3個後衛邱翊安、林現惟、柯舜凱必須要打出統治級的表現，畢竟一支球隊的靈魂就在後衛。」

黃萬隆也點名後衛林現惟、射手柯舜凱，他說：「從準決賽來看，林現惟就是我們最重要的得分武器，柯舜凱就是我們最重要的射手，希望他們都能維持好手感跟大心臟。」

本季平均繳出14.7分、三分球命中率有36%的柯舜凱說：「最近的練球，我就是加強投籃訓練，尤其是三分線的投射，都會特別加量訓練。」

只不過台北小巨蛋的空間感差異性，對射手來說考驗很大，柯舜凱笑說：「我可能會找幾位松山畢業的學長來詢問一下，看看有什麼地方需要注意。」（編輯：張雅淨）1120306