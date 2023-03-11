HBL女子組淡商4強輕取南山 拚破紀錄4連霸差一步

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（中央社記者黎建忠台北11日電）HBL高中籃球聯賽今天在台北小巨蛋進行男、女4強，要挑戰史無前例4連霸的淡水商工，靠著蕭豫玟拿下25分、20籃板的「雙二十」成績單，輕鬆以90比45擊敗南山高中，順利挺進冠軍戰。

淡水商工在HBL賽史上，已經拿過12次總冠軍，其中82到84學年度、108到110學年度完成2次3連霸，今年更要挑戰男、女組史上首支4連霸的球隊。

今天開賽淡商還有點慢熱，不過在11比9領先後，跨節拉出一波19比2的攻勢，南山長達近8分鐘都沒能得分，讓淡商半場結束就以45比21遙遙領先。

下半場南山的攻勢依舊沒有起色，不但籃板以36比60大幅落後，就連外線3分球全場也僅13投1中，讓淡商將比數越拉越大，輕鬆收下這場勝利。

淡商超級中鋒蕭豫玟僅上場27分鐘就拿下25分、20籃板、3阻攻的成績單，後衛李恩芯也貢獻20分，並獲選單場最佳球員。

蕭豫玟說：「教練給我的目標是每場30分、20籃板，但我覺得自己可以做得更好，所以希望自己每場能30分、25籃板，這樣可以幫助球隊更多，也讓能隊友在外線出手更有信心。」

談到明天將挑戰4連霸，淡商教練陳美莉笑說：「我想球員應該比我還要渴望這項紀錄，畢竟很多高三球員都是最後1年了，一定想要有個完美的結局。」（編輯：李亨山）1120311