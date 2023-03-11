HBL北一女輕取陽明 4年內3度對決淡商爭冠

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111學年度HBL高中籃球聯賽女子組4強賽在台北小巨蛋進行，北一女中（圖）11日與陽明高中交手，終場由北一女奪勝挺進冠軍戰，球員們開心衝入場內慶祝。中央社記者趙世勳攝 112年3月11日

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（中央社記者黎建忠台北11日電）HBL高中籃球聯賽女子4強另一組合，北一女中靠著黃子芸拿下21分、17籃板，上場12人中11人都有得分進帳，終場就以83比52輕取陽明高中，明天將和淡水商工在4年內3度爭冠。

陽明高中頭號主力球員、號稱「最強女高中生」的張聿嵐，因為左膝十字韌帶撕裂傷，無緣4強。少了她坐鎮的陽明高中，攻守都失序，首節雖僅落後4分，但半場結束，就以30比45大幅落後。

兵強馬壯的北一女中，上半場全隊出手55次，比陽明的26次還多出一倍，主要就是有身高優勢的北一女中，半場就抓下31個籃板，其中17個進攻籃板，等於比陽明多了17次出手機會。

下半場雙方差距越拉越大，第4節北一女中再以一波16比2的攻勢，將領先擴大到30分以上，讓比賽毫無懸念。

女子組複賽，陽明高中同樣沒有張聿嵐，但僅輸給北一女中7分，沒想到今天再戰，結局一面倒。

北一女中上場的12人，除了田捷瑞以外都有得分紀錄，除黃子芸外，米靖恩也貢獻12分、10籃板、6助攻、4抄截的全面數據，不過她因為小腿不適，下半場就沒再上場。

淡水商工和北一女中過去3年兩度在冠軍戰碰頭，贏家都是淡商，明天又將對決，北一女教練駱燕萍說：「主要還是得控制籃板，並且限制對方的快攻，再來就是適時對蕭豫玟進行包夾。」

淡商和北一女在複賽交手時，淡商贏了15分。同樣是中鋒的北一女黃子芸說：「複賽的時候我細節和籃板都做得不夠好，明天是今年最後一場球賽，我相信隊友也會跟我一起打出最佳表現。」（編輯：陳政偉）1120311