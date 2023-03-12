HBL林現惟找回手感獲單場MVP 松山勝能仁獲季軍

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111學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰12日登場，松山高中林現惟（前左）全場拿下27分11籃板，率隊以88比84拿下季軍。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日

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（中央社記者黎建忠台北12日電）HBL高中籃球聯賽，今天率先登場的男、女季軍戰，相隔4年重返台北小巨蛋的松山高中，靠著林現惟找回手感攻下27分並獲選單場MVP的帶領下，以88比84擊敗能仁家商獲得季軍。

至於女子組陽明高中則經過2度延長的苦戰，才以82比77擊敗南山高中獲得季軍。

原本被看好能闖進冠軍戰的松山高中，昨天4強意外敗給南山高中，不過今天全隊重整旗鼓，上半場在林現惟18分帶領下，僅以40比43些微落後能仁家商。

下半場松山高中開始發揮「綠色神盾」的防守功力，進攻上靠著黃上銘、曾睦軒加入戰局，3節結束反以6分超前。

進入關鍵第4節，能仁長達5分鐘僅靠罰球拿下3分，反觀松山高中射手柯舜凱連飆2記3分彈，幫助松山將差距擴大到雙位數以上，也澆熄能仁家商反撲氣焰。（編輯：陳仁華）1120312

111學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰12日在台北小巨蛋登場，松山高中柯舜凱（左）全場攻下19分，幫助球隊以88比84擊敗能仁家商，拿下本屆季軍。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日

111學年度HBL高中籃球聯賽男子組12日中午在台北小巨蛋進行季軍戰，由松山高中（圖）對決能仁家商，終場松山以88比84勝出，拿下季軍，球員們開心慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日