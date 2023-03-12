更多編輯台推薦新聞：
日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘
國際

日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台日球員經典賽展現鞠躬文化 外國球迷讚令人尊敬
首頁 / 運動
HBL
新聞專題
HBL2/55
首頁 / 運動

HBL林現惟找回手感獲單場MVP 松山勝能仁獲季軍

2023/3/12 15:26（3/12 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
111學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰12日登場，松山高中林現惟（前左）全場拿下27分11籃板，率隊以88比84拿下季軍。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日
111學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰12日登場，松山高中林現惟（前左）全場拿下27分11籃板，率隊以88比84拿下季軍。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北12日電）HBL高中籃球聯賽，今天率先登場的男、女季軍戰，相隔4年重返台北小巨蛋的松山高中，靠著林現惟找回手感攻下27分並獲選單場MVP的帶領下，以88比84擊敗能仁家商獲得季軍。

至於女子組陽明高中則經過2度延長的苦戰，才以82比77擊敗南山高中獲得季軍。

原本被看好能闖進冠軍戰的松山高中，昨天4強意外敗給南山高中，不過今天全隊重整旗鼓，上半場在林現惟18分帶領下，僅以40比43些微落後能仁家商。

下半場松山高中開始發揮「綠色神盾」的防守功力，進攻上靠著黃上銘、曾睦軒加入戰局，3節結束反以6分超前。

進入關鍵第4節，能仁長達5分鐘僅靠罰球拿下3分，反觀松山高中射手柯舜凱連飆2記3分彈，幫助松山將差距擴大到雙位數以上，也澆熄能仁家商反撲氣焰。（編輯：陳仁華）1120312

111學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰12日在台北小巨蛋登場，松山高中柯舜凱（左）全場攻下19分，幫助球隊以88比84擊敗能仁家商，拿下本屆季軍。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日
111學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰12日在台北小巨蛋登場，松山高中柯舜凱（左）全場攻下19分，幫助球隊以88比84擊敗能仁家商，拿下本屆季軍。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日
111學年度HBL高中籃球聯賽男子組12日中午在台北小巨蛋進行季軍戰，由松山高中（圖）對決能仁家商，終場松山以88比84勝出，拿下季軍，球員們開心慶祝。中央社記者王騰毅攝　112年3月12日
111學年度HBL高中籃球聯賽男子組12日中午在台北小巨蛋進行季軍戰，由松山高中（圖）對決能仁家商，終場松山以88比84勝出，拿下季軍，球員們開心慶祝。中央社記者王騰毅攝　112年3月12日
111學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰12日在台北小巨蛋進行，由松山高中對決能仁家商，松山曾睦軒（左）與能仁傅雋堯（右）在籃下激烈對抗，終場由松山以88比84勝出。中央社記者王騰毅攝　112年3月12日
111學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰12日在台北小巨蛋進行，由松山高中對決能仁家商，松山曾睦軒（左）與能仁傅雋堯（右）在籃下激烈對抗，終場由松山以88比84勝出。中央社記者王騰毅攝　112年3月12日
#林現惟
#松山高中
#南山高中
林現惟
HBL松山大勝南山 取得12強賽2連勝
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
靠WBC經典賽加持 HBL南山擊敗松山連2年爭冠