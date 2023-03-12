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HBL松山5人高三畢業 黃萬隆：培養更多陳信安

2023/3/12 17:20
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（中央社記者黎建忠台北12日電）相隔4年再度打進小巨蛋的松山高中，今年獲得HBL季軍，隨著陣中有5名高三主力球員畢業，教練黃萬隆感性地說：「我不知道還能帶多久，但一定會努力培養出更多陳信安、高國豪。」

今天賽後記者會上，黃萬隆才透露，「其實我們球隊上很多人都因為生病和諾羅病毒的關係，直到週五（4強開打前一天）才全員到齊，所以大家身體的對抗強度都不像8強那樣出色。」

今年松山高中一共會有5名高三球員畢業，其中主力輪替球員包括邱翊安、柯舜凱、黃上銘、曾睦軒等人，對於松山明年的戰力來說，將是一大考驗。

黃萬隆說：「HBL的教練每一個人能走到這一步都很不容易，公立高中的資源有限，我們相隔了4年才重返小巨蛋，我也是目前為止，唯一沒換過的高中教練，我不知道還能帶多久，但一定會努力幫台灣男籃培養更多人才。」

拿下男子組季軍戰單場MVP的「小黑」林現惟，明年也將升上高三，勢必得完全接下松山高中的棒子。他說：「今年的結果當然不滿意，但大家都已經盡力拿出最佳表現，明年我也會延續松山的傳統，帶領球隊再度打進小巨蛋。」

除了林現惟之外，今年高一的混血兄弟檔查理、查傑，明年的進步幅度也攸關松山高中的戰績。查傑本季平均上場不到9分鐘，貢獻2.5分、1.3籃板。（編輯：張雅淨）1120312

#黃萬隆
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