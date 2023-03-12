HBL淡商勝北一女史上首度4連霸 蕭豫玟繳雙20成單場MVP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

HBL高中籃球聯賽女子組冠軍戰12日在台北小巨蛋進行，由北一女中對決淡水商工，淡水商工以81比59勝出封后，順利完成4連霸，球員們開心在場中慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北12日電）HBL高中籃球聯賽今天先登場的女子組冠軍戰，淡水商工一度陷入苦戰，但靠著蕭豫玟28分、29籃板帶領下，以81比59擊敗北一女中，完成賽史首次4連霸，蕭豫玟也獲選單場MVP。

淡水商工賽前在HBL賽史上，已經拿過12次總冠軍，其中82到84學年度、108到110學年度完成2次3連霸。

淡水商工今天在首節意外以13比19落後，幸好第2節單節轟下25分，半場結束以38比29要回領先；第3節尾聲在蕭豫玟不斷強攻籃下，拉出一波12比2的攻勢，才將領先擴大到安全距離的16分差。

第4節北一女中雖然極力反撲，一度追到10分差距，加上此時淡商蕭豫玟並沒有在場上，原本是繼續縮小差距的好機會，沒想到北一女中連續5波籃下進攻「放槍」沒投進，接著又是3分籃外空心、傳球失誤，終場前場4分54秒起，就沒再得分，無奈讓淡商逐漸拉開差距，也讓比賽劃下句點。

淡商除了蕭豫玟拿下28分、29籃板外，雙後衛楊幸恩打滿40分鐘，拿下15分、6籃板、8助攻，李恩芯貢獻14分、8籃板、7助攻，也是淡商後場最重要指揮官。

教練陳美莉說：「我們的防守傳統就是全場盯人，但首節球員做得不太好、一直被過，所以後面我們就改成半場區域聯防，加上我們有身材優勢，才慢慢把比數超過。」

完成HBL賽史上第一支4連霸的球隊，獲選為單場MVP的蕭豫玟也笑說：「其實剛進高中的時候，沒想過能有這樣的成績，特別今年我是學姐帶著學妹們奪冠，感覺又更不一樣了。」（編輯：張雅淨）1120312

淡水商工蕭豫玟（前中）繳出28分、29籃板「雙20」佳績，率隊擊退北一女中拿下冠軍。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日

HBL高中籃球聯賽12日在台北小巨蛋進行女子組冠軍戰，由台北市北一女中對決新北市淡水商工，淡商李恩芯（持球者）擺脫防守，上籃得分。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日

淡水商工楊幸恩（中白衣）飛身上籃，終場淡商以81比59擊敗北一女中，成功完成4連霸。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日

淡水商工終場以81比59勝出封后，順利完成4連霸，球員蕭豫玟（背號11）與教練陳美莉（右）開心慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日

111學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍戰12日在台北小巨蛋登場，終場由淡水商工（白衣）封后，達成賽史首次4連霸，球員開心在滿場金色彩帶中擁抱慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日