HBL謝銘駿繳出雙10成績單 光復勝南山完成衛冕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111學年度HBL高中籃球聯賽12日晚間壓軸進行的是男子組冠軍戰，力拚衛冕的光復高中（圖）終場順利完成2連霸，球員們在場中享受勝利滋味。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北12日電）HBL高中籃球聯賽今晚壓軸登場的男子組冠軍戰，光復高中以64比54擊敗南山高中，完成連霸，更可怕的是，今年奪冠主力班底僅有1人畢業，明年仍有挑戰3連霸的雄厚本錢。

光復高中去年靠著「最強高中生」陳將双、張俊生聯手，拿下隊史首冠，本季完成連霸後，也締造跨季24連勝封王的紀錄，同時也是HBL相隔22年後，首度有「雙北」以外的球隊完成連霸。

光復高中上半場結束僅以34比29取得微幅領先，但第3節靠著嚴密的區域聯防，讓南山高中單節僅獲得8分，這一節也成了雙方氣勢和勝負的分水嶺。

急於追分的南山，第4節多次在3分線外出手，無奈今天全場命中率不佳，南山全隊3分球出手多達48次，但僅命中8球，命中率只有慘澹的17%。

光復教練陳定杰開心的說：「我們始終堅信著自己的防守能力，上半場雖然打得有點膠著，但中場休息的時候，我要球員眼睛閉起來冥想，想著有多少人在場上幫他們加油，真的沒什麼好保留的。」

光復的先發名單中，只有中鋒鄭名斈是高三畢業生，在主力班底變動不大的前提下，明年很有機會力拚3連霸。陳定杰說：「前一次雙北以外的球隊連霸是22年前的三民五虎，甚至還沒有過雙北以外的球隊完成3連霸，明年我更想要挑戰看看。」

陳定杰還透露，冠軍賽開打前，球隊贊助商之一的董事長就開支票，只要奪冠全隊球員和教練，都可獲得iPhone 14手機一支。（編輯：龍柏安）1120312

111學年度HBL高中籃球聯賽男子組光復高中力拚2連霸，12日冠軍戰成功以64比54擊敗南山高中奪冠稱霸，球員們開心奔入場中慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日

111學年度HBL高中籃球聯賽男子組光復高中12日在冠軍戰與南山高中碰頭，光復陣中鄭名斈（白衣）利用身高優勢抓下籃板球。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日