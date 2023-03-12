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蔡總統：HBL球員永不放棄精神 感動全台灣人

2023/3/12 22:50（3/13 07:46 更新）
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111學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍戰12日火熱開打，上演「雙北對決」，終場由新北市淡水商工（白衣）以81比59奪冠封后，完成4連霸，球員們開心在場中慶祝。中央社記者王騰毅攝　112年3月12日
111學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍戰12日火熱開打，上演「雙北對決」，終場由新北市淡水商工（白衣）以81比59奪冠封后，完成4連霸，球員們開心在場中慶祝。中央社記者王騰毅攝　112年3月12日
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（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文、副總統賴清德今天分別透過臉書稱讚HBL高中籃球聯賽選手奮戰到底的精神，蔡總統說，球員們在球場上的熱忱，以及永不放棄的精神，感動了全台灣人的心。

蔡總統透過臉書提到，女子冠軍賽中，淡水商工、北一女中，精湛的球技以及拚勁，讓人熱血沸騰。她要恭喜淡水商工完成HBL史上第一次4連霸，也是隊史上的第13座冠軍。

蔡總統說，男子冠軍賽也一樣精采，南山高中再度對上強敵光復高中，雙方纏鬥到最後，相信所有球迷都看得非常過癮。恭喜光復高中以全勝成績，成功爭取2連霸。

111學年度HBL高中籃球聯賽男子組光復高中力拚2連霸，12日冠軍戰成功以64比54擊敗南山高中奪冠稱霸，球員們開心奔入場中慶祝。中央社記者王騰毅攝　112年3月12日
111學年度HBL高中籃球聯賽男子組光復高中力拚2連霸，12日冠軍戰成功以64比54擊敗南山高中奪冠稱霸，球員們開心奔入場中慶祝。中央社記者王騰毅攝　112年3月12日

她說，感謝每一位辛苦的球員、教練，在球場上的熱忱，以及永不放棄的精神，感動了全台灣人的心。

賴副總統說，他今天在HBL高中籃球聯賽冠軍賽現場，感動看到年輕選手們在場上拚盡全力，不留遺憾，打出運動員的精神與態度。

他恭喜奪冠的男子組光復高中、女子組淡水商工，也謝謝每個拚盡全力、綻放光芒的選手們，期待在未來的運動賽事中，繼續看到大家閃耀的身影。（編輯：蘇志宗）1120312

#HBL
#蔡英文
#賴清德
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