HBL光復連霸謝銘駿獲MVP 誓言要超越陳將双

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111學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍戰由南山高中對決光復高中，12日晚間在台北開打，光復高中謝銘駿（前右）繳出15分10籃板「雙10」成績單，助隊奪冠。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日

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（中央社記者黎建忠台北12日電）光復高中前鋒謝銘駿今天在HBL男子組冠軍戰，繳出15分、10籃板，率隊以64比54擊敗南山高中、完成連霸，賽後獲選總冠軍戰MVP，他撂下豪語：「我要成為超越陳將双的球員。」

HBL高中籃球聯賽今晚在台北小巨蛋進行壓軸冠軍賽，賽前謝銘駿在自己的左手掌上寫著「冠軍、勝利、相信自己、放開來打、享受比賽」等鼓勵自己的話，他也的確做到了，成為光復連霸路上的重要功臣。

去年謝銘駿還是高一時，看著「最強高中生」陳將双的準絕殺，今年他蛻變成為球隊攻堅主力，還會鼓勵隊友、成為球隊穩定的力量。

謝銘駿說：「陳將双是我進光復高中的動力，我們都不想要當什麼最強高中生，我想要當的是帶隊贏球的那個人。」

謝銘駿更透露，以前練球時他都會和陳將双互噴垃圾話，不過今年8強賽時，「陳將双到我飯店房間跟我聊天，還跟我說缺點在哪裡。」

連續2年奪冠，謝銘駿承認：「今年這座冠軍比較踏實，比較像是自己打來的。」雖然獲選為MVP，但他心目中的人選卻是學長鄭名斈，「冠軍戰我只給自己70分，其實我們的攻守體系都是繞著鄭名斈建立的，尤其防守端他帶給球隊的幫助實在太大了。」

除了尋求連霸的壓力，從小就由外公、外婆帶大的謝銘駿，在冠軍戰前接獲家人通知，說外公心臟有問題，必須做心導管手術。謝銘駿說：「接到電話後心情雖然有受到影響，但我跟自己說一定要專注在球場上，等我奪冠後再回去跟外公報喜。」

至於幫助淡水商工完成女子4連霸的「超級中鋒」蕭豫玟，毫無意外也獲選為女子組冠軍戰MVP。（編輯：龍柏安）1120312