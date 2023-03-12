淡商超級中鋒蕭豫玟 結束高中生涯有望挑戰WSBL

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（中央社記者黎建忠台北12日電）堪稱本屆HBL女子組「超級中鋒」的淡水商工蕭豫玟，4強和冠軍戰合計以超過7成命中率，平均繳出26.5分、24.5籃板，今年將從高中畢業的她，很有機會跳過大學籃球直接挑戰WSBL。

身高184公分的蕭豫玟，是本季HBL高中籃球聯賽女子組各隊主力輪替球員中身高最高的，加上壯碩的身材，讓她在籃下的攻防兩端無往不利。

即將結束高中生涯，蕭豫玟也提到自己的下一個目標：「不管是去大學籃球或直接打女子超級籃球聯賽（WSBL），我想要增加自己外線投射能力，以及運球切入的技能，逐漸朝4、5號兼具的角色去打，這樣未來路也比較寬廣。」

台灣女籃自從已經退役的鄭慧芸之後，再也沒出現過身高夠的「傳統型」中鋒，今天淡商奪冠賽後，蕭豫玟也跟場邊觀戰的鄭慧芸大大擁抱，傳承意味相當濃厚。

蕭豫玟笑說：「我是真的沒看過學姐（鄭慧芸）打球，上網找影片也都是她生涯後期的部分，但我聽教練說，學姐的出手很流暢，蓋火鍋的時間點也抓得很好，我也希望可以跟她一樣，把中鋒的技能練好練滿。」

淡商教練陳美莉則說：「站在我個人的立場，我希望蕭豫玟可以直接進入WSBL的賽場，這樣她可以學得更多、更快，畢竟以她的身手和技能，在大學籃球可能學不到什麼，反正我總是跟她說，加入國泰，其實只是隊友和練球時間不一樣而已，我一直都會在她身邊陪著她。」

卸下連霸的壓力，蕭豫玟笑說：「其實我們淡商的先發5人當中，有2人是高二的球員，明年就換她們接棒，我相信連霸之路不會就這樣斷掉的。」（編輯：張雅淨）1120312

111學年度HBL高中籃球聯賽男、女冠軍戰12日開打，女子組率先登場，賽前被看好的淡水商工在陣中蕭豫玟（左）28分、29籃板帶領下，以81比59奪勝，完成賽史首次4連霸，賽後球員擁抱慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月12日