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HBL光復高中獎金縮水惹議 竹市府加贈禮券1萬元

2023/3/20 20:33（3/20 21:51 更新）
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新竹市光復高中籃球隊奪HBL高中籃球聯賽二連霸，新竹市長高虹安（左6）20日與球員共同發贈雞排兌換券給民眾。中央社記者郭宣彣攝 112年3月20日
新竹市光復高中籃球隊奪HBL高中籃球聯賽二連霸，新竹市長高虹安（左6）20日與球員共同發贈雞排兌換券給民眾。中央社記者郭宣彣攝 112年3月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）民進黨新竹市黨部主委陳建名說，光復高中籃球隊奪HBL二連霸，市府昨天公布頒發每名球員5000元獎勵金，今天加贈禮券1萬元，仍與去年頒發每名球員10萬元獎勵金落差大。

HBL高中籃球聯賽12日舉行男子組冠軍戰，光復高中以64比54擊敗南山高中，完成連霸。新竹市政府日前公布頒發每名球員5000元獎勵金，並與球員今天晚上發贈雞排兌換券給民眾；市府今天透過新聞稿宣布，每名選手以及教練可獲禮券1萬元以及獎金新台幣5000元。

新竹市政府人員表示，今天晚間6至8時發贈1000份雞排兌換券，前100份由高虹安與光復高中籃球隊員一起發贈，號碼牌在下午5時許發放，不到1小時全數發完。高虹安未受訪。

民進黨新竹市黨部主委陳建名向中央社記者表示，光復高中選手平時雖然資源不多，但為求勝球員練習時間加倍，在去年光復高中拿下HBL首冠後，前新竹市長林智堅發出每名選手與2名教練每人10萬元獎勵金，更舉辦粉絲簽名會，號召新竹市雞排店響應發出5000份雞排，與市民共享榮耀。

陳建名說，對比今年在獎金大幅縮水每人只剩5000元，昨天為球員抱不平，市府在各界反映後，今天雖然調整獎金金額，但與去年落差仍相當大，加上還安排球員跟高虹安一起發雞排，仍讓人有感只想「蹭」球員熱度。

對此新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，為符合公平公正原則，各項運動賽事獎勵金均依據「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」辦理，今天正式公布每名選手以及教練可獲禮券1萬元以及獎金新台幣5000元，合計價值1萬5000元的獎勵。

關於往今天晚間發贈雞排，教育處人員表示，1000份雞排是由廠商贊助，市府負責發贈兌換券，並邀請球員到場同樂，為不讓球員太過勞累，僅限前100名是由高虹安與球員們共同發贈，100份發放券約在半小時內發送完畢，後續由工作人員協助發贈。

光復高中去年獲隊史首座HBL冠軍，林智堅當時除頒發每名球員10萬元獎勵金，也宴請教練、球員一起吃牛排，還邀集超過40家雞排店合作發放5000份免費雞排，更辦「英雄之夜-光復高中籃球隊簽名見面會」，吸引數百名球迷到場同樂。（編輯：陳清芳）1120320

新竹市光復高中籃球隊奪下HBL高中籃球聯賽二連霸，新竹市政府日前公布頒發每名球員5000元獎勵金，20日宣布加贈禮券1萬元，並與球員於晚間發贈雞排兌換券給民眾。（遠東巨城購物中心提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月20日
新竹市光復高中籃球隊奪下HBL高中籃球聯賽二連霸，新竹市政府日前公布頒發每名球員5000元獎勵金，20日宣布加贈禮券1萬元，並與球員於晚間發贈雞排兌換券給民眾。（遠東巨城購物中心提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月20日
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