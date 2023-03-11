靠WBC經典賽加持 HBL南山擊敗松山連2年爭冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）HBL高中籃球聯賽4強壓軸登場的男子組松山對南山之戰，昨晚全隊一起看WBC經典賽的南山，靠著全隊5人得分達雙位數的團隊戰力，終場就以79比66擊敗松山，連2年和光復高中爭冠。

南山高中總教練楊宜峰透露，昨天晚上全隊聚在一起看了世界棒球經典賽義大利對台灣之戰，感受一下團隊戰力的氛圍。

此舉果然奏效，賽前外界比較看好、相隔4年再度打進4強的松山贏面較大，但南山「以其人之道還治其人之身」，全場用嚴密的區域聯防，讓松山團隊命中率降到只有33%，其中頭號得分大將林現惟，全場更是22投5中、僅拿下14分。

砍下南山高中全隊最高19分、7籃板的葉惟捷笑說：「其實昨晚一起看經典賽蠻有感覺的，除了感受台灣對於運動的氛圍外，更讓我感受到，如何在不被看好的情況下打出好球獲勝。」

葉惟捷上半場只靠著罰球拿下1分，但下半場大爆發，攻下18分，包括第4節2記關鍵3分彈，幫助南山穩住領先差距。

南山高中教練楊宜峰，在95、96學年度帶隊完成2連霸後交出兵符，只要打進總冠軍戰勝率100%，今年再度率領南山闖進決賽，他豪氣的說：「誰都希望能維持好的傳統。」（編輯：陳政偉）1120311