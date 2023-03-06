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HBL四強週末登場 光復拚連霸謝銘駿自創儀式感

2023/3/6 16:42
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（中央社記者黎建忠台北6日電）HBL高中籃球聯賽將於3月11、12日在台北小巨蛋進行4強和冠軍戰。尋求連霸的男子組光復高中，主力球員都有進軍小巨蛋的經驗，被點名的謝銘駿也透露自己有賽前備戰的儀式感。

光復高中總教練陳定杰今天在記者會上說：「我希望球員都能以平常心看待，我們比較幸運，主力輪替球員去年都有過冠軍戰的經驗，雖然球員肯定會比較興奮，但我相信他們都會有好表現。」

光復高中去年在冠軍戰，靠著「最強高中生」陳將双，在終場前1.93秒跳投完成「準絕殺」，才擊敗南山高中收下隊史首座冠軍盃。

被教練指定要「扛起壓力」的當家射手謝銘駿，本季平均繳出14.4分、5.6籃板，還能以41%的命中率每場投進2.4個三分球。

謝銘駿說：「體驗過冠軍戰的滋味，知道身體一定會僵硬、手感一定會下降，但我知道怎麼克服這個問題。」

謝銘駿笑著透露，他從準決賽的最後4場比賽開始，賽前準備都會在休息室先穿著束衣聽音樂熱身，然後把球衣平整放在包包上，名字朝外露出來，「直到要準備上場的前一秒，我才會套上球衣走向球場，我覺得這可能是我的一種儀式感，那幾場比賽我都打得特別好」。

談到在台北小巨蛋的作戰策略，陳定杰說：「在小巨蛋的空間感會不一樣，射手群不能太倚賴外線出手，我希望球員都多往禁區打，這樣優勢才會擴大。」

陳定杰說：「我一直告訴球員，今年所有參賽的40支球隊當中，就是光復最幸運，因為我們靠著學長去年打下來的江山，是唯一有機會挑戰連霸的男子球隊，所以應該要享受比賽才對。」（編輯：張雅淨）1120306

#謝銘駿
#陳定杰
#陳將双
陳定杰
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