江少慶4局好投最速147公里 WBC自辦熱身賽勝獅

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世界棒球經典賽台灣代表隊持續備戰，21日自辦熱身賽在嘉義市立棒球場交手統一獅隊，台灣隊江少慶先發主投4局失1分、最快球速147公里。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月21日

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊今天在自辦熱身賽以2比1擊敗統一7-ELEVEn獅隊，先發投手江少慶投4局失1分、最快球速147公里，隊友陳傑憲及吉力吉撈‧鞏冠都敲長打。

這場在嘉義市立棒球場的對戰，江少慶開賽連抓10個出局數，直到4局1人出局後被林靖凱敲出二壘打，2人出局後隊友守備失誤失掉1分，投完4局僅被敲出1支安打，投出2次三振、失1分非責失分。

王維中5局中繼登板，先讓獅隊打者6上6下，7局續投1人出局後被敲安打，李振昌接手登板，連抓2個出局數、沒失分；8局開始陳冠偉、宋家豪及陳禹勳依序登板沒再掉分，基於是練習賽，也安排打到第10局演練突破僵局制。

另一方面，4局獅隊換上支援WBC集訓的投手林振瑋登板，面對首名打者投出四壞保送，接著讓吳念庭打出滾地球製造雙殺，再三振吉力吉撈‧鞏冠，總計投1局無失分、最快球速155公里。

台灣隊團隊敲出7支安打，陳傑憲6局敲出二壘打，台灣隊前7局沒拿分，8局靠范國宸安打送回第1分，吉力吉撈‧鞏冠二壘打送回第2分，終場以2比1拿下勝利。（編輯：李明宗）1120221