UBA女子組4強出爐 佛光搭晉級末班車

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UBA大專籃球聯賽女子組6強複賽，佛光大學梁瑜玲（中）22日全場拿下19分7籃板7助攻，助隊終場以74比67擊敗台北市立大學，成功挺進4強。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月22日

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）佛光大學今天在UBA大專籃球聯賽女子組6強複賽以74比67擊敗台北市立大學，連13屆躋身4強行列，3月25日將與世新、文化、台師大一同前進台北小巨蛋展開4強賽。

111學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽今天在台北體育館進行最後一天賽程，尋求4連霸的世新大學、文化大學都已提前晉級，台師大昨天同樣已鎖定4強席次。

台北市立大學與佛光大學前4戰結束，戰績同為1勝3敗，今天在複賽最終戰碰頭，勝隊將能搭上晉級末班車，兩隊曾在預賽交手，當時還在整合戰力的佛光以59比86落敗。

佛光今天僅用8名球員，梁瑜玲表現全面，拿下19分、7籃板、7助攻、3抄截，李宜樺進帳18分、5籃板，連文鈴、陳丁綺各得16分、10分，聯手幫助球隊以74比67搶下關鍵一勝，佛光連13季、隊史第14度晉級4強。

UBA 4強賽3月25日將在台北小巨蛋登場，採交叉對決，勝隊將晉級隔日的冠軍戰。

世新複賽5戰全勝，近4年3度拿下頭號種子，距離完成4連霸僅差2勝，4強賽將對決第4種子佛光大學。

台師大今天以69比65擊退文化，以4勝1敗拿下第2種子，而文化複賽3連勝後2連敗，為第3種子，兩隊將在4強賽交手。（編輯：李亨山）1120222